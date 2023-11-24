Hollanda: Yeşilgöz'den Wilders'le koalisyona ret

Hollanda'da Çarşamba günü düzenlenen erken seçimden birinci parti olarak çıkan ancak hükümeti tek başına kurabilecek kadar milletvekili çıkaramadığı için koalisyon arayışına giren aşırı sağcı Özgürlük Partisi'ne, merkez sağ çizgideki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nden (VVD) olumsuz yanıt geldi.

VVD lideri Dilan Yeşilgöz-Zegerius, partisinin parlamentoda kurulacak yeni bir koalisyona katılmayacağını, ancak olası bir koalisyona "dışarıdan" destek verebileceğini söyledi.

Hollandalı yayın kuruluşu NOS’a konuşan Yeşilgöz, Mark Rutte’nin 13 yıl boyunca sürdürdüğü başbakanlık görevi ve partisi VVD’nin son seçimde mecliste sandalye kaybetmesi göz önünde bulundurulduğunda, "parti için başka bir rolün uygun olacağını" ifade etti. Yeşilgöz, partisinin merkez sağ bir koalisyonu mümkün kılacağını, bunun da "VVD'nin yapıcı önerileri destekleyeceği anlamına geldiğini" vurguladı.

Hollanda’da tüm parlamento grup başkanlarının Cuma günü Lahey’de parlamento başkanıyla bir araya gelerek bundan sonra nasıl ilerleneceğini ele alması bekleniyor. Wilders tarafından görevlendirilecek bir "keşif heyeti", hangi partilerle çoğunluk koalisyonu kurulabileceğini inceleyecek. Aşırı sağcı politikasının bunun için VVD’nin de aralarında olduğu en az iki partiye ihtiyacı var.

Yeşilgöz'ün şaşırtan ifadeleri

VVD lideri Yeşilgöz, seçimlerden önce yaptığı bir açıklamada, kendisi başbakan olduğu sürece Wilders ile koalisyon kurabileceğini ancak Wilders başbakan olduğu takdirde onu desteklemeyeceğini söylemişti. Yeşilgöz'ün bu ifadeleri, Hollanda siyasetinde şaşkınlık yaratmıştı. Uzmanlara göre, VVD'nin eski lideri ve görevdeki başbakan Rutte, Wilders ile iş birliğine gitmeyi reddederken, yeni lider Yeşilgöz'ün bu sözleri sarf etmesi, seçmenlerde, aşırı sağa verilen oyların artık ziyan olmadığı ve Wilders'in hükümette yer almak için gerçekçi bir şansı olduğu izlenimini yarattı.

Wilders'in lideri olduğu aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) erken seçimlerden zaferle çıkarak 150 sandalyeye sahip parlamentoda 37 sandalye kazanmıştı.

dpa,AP/SÖ,TY

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