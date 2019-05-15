 Hollanda ve Irak IŞİD′li kadın ve çocuklar için uzlaştı | DÜNYA | DW | 23.05.2019

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DÜNYA

Hollanda ve Irak IŞİD'li kadın ve çocuklar için uzlaştı

Hollanda IŞİD'e katılan kadın ve onların çocuklarının ülkeye dönebilmesine yeşil ışık yaktı. Hollanda hükümeti bu konuda Iraklı yetkililerle uzlaşıldığını açıkladı.

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Hollanda, Iraklı yetkililerle IŞİD'e katılan kadın vatandaşları ve çocuklarının ülkeye geri getirilme imkanı üzerine uzlaştı. Hollanda vatandaşı kadın ve çocuklar bir süredir Suriye'nin kuzeyinde kamplarda tutuluyor.  

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Fred Grapperhaus, Iraklı yetkililerin vatandaşlarının tutuklanmayacağı güvencesi verdiğini belirtti. Bu şekilde Hollandalı kadın ve çocuklar gözaltına alınma ya da IŞİD'e katıldıkları gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılma süreci başlatılmadan Erbil'deki konsolosluğa getirilebilecekler. Ancak Bakan Grapperhaus, kadın ve çocukların Hollanda'ya getirilmelerine yönelik bir organizasyon yapılmadığını da sözlerine ekledi.

Rotterdam'da bir mahkeme Hollanda hükümetinden, IŞİD üyesi olmakla suçlanan on vatandaşına yönelik yakalama kararı çıkarılması ve Hollanda'ya geri getirilmelerinin sağlanmasına hükmetmişti.

Konflikt in Syrien

Almanya her vakayı inceliyor

Almanya'da da IŞİD'e katılanların ülkeye geri alınması güç bir süreç. Almanya, Alman vatandaşı IŞİD'lilerin ülkeye döndüklerinde yargılanmasını istiyor. Bu nedenle ceza soruşturması başlatabilmek için ülkeye sokmadan önce yeterli bilgi toplamaya çalışıyor.

IŞİD'e katılanların suç işlediğine dair hukuken geçerli deliller olduğu takdirde söz konusu kişiler Almanya'ya girer girmez tutuklanabiliyor. Aksi takdirde bu kişiler Almanya'ya girdiklerinde serbest bırakılmak durumunda.  

İçişleri Bakanlığı'nın Nisan ayı açıkladığı rakamlara göre, IŞİD üyesi olduğundan şüphelenilen 66 Alman vatandaşı Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin kontrolündeki bölgelerde kamplarda tutuluyor. Bunlardan 21'i hakkında tutuklama kararı bulunuyor. Ayrıca onlarca kadın ve çocuğun da bulunduğu belirtiliyor. 

dpa/DW, DK/GA

© Deutsche Welle Türkçe

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