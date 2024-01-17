Hollanda ve Belçika'da 10 milyar euroluk kokain yakalandı

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede ortak hareket etme kararı alan Hollanda ve Belçika'da geçen yıl 10 milyar euro değerinde kokain ele geçirildi.

Belçika ve Hollanda'da geçen yıl yapılan operasyonlarda piyasa değeri 10 milyar euroyu bulan yaklaşık 180 ton kokain ele geçirildi.

Belçikalı ve Hollandalı yetkililer Çarşamba günü Hollanda'nın liman kenti Vlissingen'de yaptıkları ortak açıklamada, geçen yıllara oranla rekor düzeyde olduğu belirtilen uyuşturucu maddelerin Antwerp (Anvers), Rotterdam ve Vlissingen limanlarının yanı sıra havaalanlarında ele geçirildiğini bildirdi. İki ülkede 2022 yılında toplam 160 ton civarında kokain ele geçirilmişti.

Belçika'nın Antwerp ve Hollanda'nın Rotterdam kentleri, kokainin Avrupa'daki ana giriş limanı olarak biliniyor.

Yapılan açıklamada Antwerp'te geçen yıl boyunca yaklaşık 116 ton kokain ele geçirildiği belirtilirken, Antwerp'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Rotterdam'da ise piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyar euro olan 45 ton kokain yakalandığı bildirildi.

Açıklamada uyuşturucu kaçakçılarının giderek daha küçük bir liman olan Vlissingen'e yönelmeye başladığına da dikkat çekildi. Vlissingen'de geçen yıl 15 ton kokaine el konuldu.

Hollandalı ve Belçikalı yetkililer havaalanlarında ele geçirilen kokain miktarında da bir önceki yıla göre önemli ölçüde artış kaydedildiğini belirterek, yaklaşık 2 bin 250 kilogram kokainin havaalanlarında yakalandığını belirtti.

Yetkililer, geçen yıllara oranla, ele geçirilen uyuşturucu miktarlarındaki artışta güvenlik önlemlerinin daha da sıkılaştırılmasının ve kontrollerin sayılarının artırılmasının etkili olduğunu kaydetti.

İki komşu ülke Hollanda ve Belçika geçen yıl uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede daha yakın işbirliği yapma kararı almıştı.

Bu bağlamda konteynerlerde daha yoğun taramalar gerçekleştirilirken, kamera, dron, dalgıç ve su altı araçları da kullanıldı.

Ayrıca uyuşturucunun yüklendiği Güney Amerika ülkeleriyle de daha yakın iş birliğine gidildi.

Kokain, ağırlıklı olarak Güney Amerika'dan meyve sevkiyatı için kullanılan konteynırlara gizlenerek Avrupa'ya taşınıyor. Avrupa limanlarından da kıta genelinde dağıtımı yapılıyor.

dpa/TY,EC

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