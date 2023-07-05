Poly Kasırgası Hollanda ve Almanya'da can aldı

Hollanda ve Almanya'da etkili olan Poly Kasırgası iki can aldı. Çok sayıda ağaç devrildi, ulaşım aksadı. Kasırganın Almanya'nın kuzeyinde saatte 130 km hıza ulaşması bekleniyor.

Şiddetli fırtına ve kasırgaya yol açan alçak hava basıncı Poly, Hollanda ve Almanya'da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kasırganın Hollanda'da yol açtığı hava muhalefeti ulaşımda aksamalara yol açarken, ülkenin kuzeyinde demiryolu ulaşımı tamamen durduruldu. Bazı otoyolların da güvenlik sebebiyle trafiğe kapatıldığı açıklandı. Bölgede okul ve parklar da halka kapatılırken birçok kentte otobüslerin garajlardan çıkarılmadığı haber verildi. Haarlem kentinde 51 yaşında bir kadın, bir ağacın, otomobilinin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Hava muhalefetine yakalanan bazı yolcular Amsterdam'da tren garına sığındı Fotoğraf: Evert Elzinga/ANP/IMAGO

Uluslararası havayolu trafiğinde önemli bir kavşak olan Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda öğleden sonra 400 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Almanya'da da 64 yaşında bir kadın öldü

Almanya'da da özellikle kuzeyde etkili olan hava muhalefeti sonucu 64 yaşında bir kadının öldüğü bildirildi. Aşağı Saksonya eyaletindeki Rhede kasabasında köpeğini gezdirmeye çıkaran kadının, şiddetli rüzgar sonucu üzerine devrilen ağaç sebebiyle ağır yaralandığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Aynı eyaletteki Bremerhaven ve Oldenburg kentlerinde de Poly büyük hasara yol açtı. Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) da, hava muhalefeti nedeniyle çok sayıda tren seferinin yapılamadığını duyurdu.

DW Türkçe'ye bilgi veren Hannover Havalimanı, hava muhalefeti uyarısi dahilinde teknik araç ve ekipmanlari güvenli hangarlara çektiklerini, ancak ucuslarda bir iptal söz konusu olmadığını, zaten böylesi durumlarda buna pilot ile yer güvenlik ekiplerinin karar verdiğini aktardı. Kuzey Almanya'daki en büyük havalimanı olan Hamburg'dan DW Türkçe'ye verilen bilgiye göre de yine hava trafiğinde aksama söz konusu değil. Sadece yer teknik ekipmanları ve çalışanlar için gerekli tedbirler alınırken, açık olan hangar ve depo kapılarının da güvenli olacak şekilde kapatıldığı aktarıldı.

Almanya Meteoroloji Dairesi (DWD), Hollanda'dan gelen ve Kuzey Almanya'da özellikle Aşağı Saksonya, Bremen ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde hissedilen Poly'nin Danimarka'ya doğru ilerlediğini kaydetti.

dpa / ETO, ET

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