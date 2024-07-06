Berlin polisi taraftar yürüyüşünü sonlandırdı

Milli takım oyuncusu Merih Demiral'ın Avusturya maçında yaptığı bozkurt işaretine ilişkin tartışmalar nedeniyle gergin bir atmosferin oluştuğu Berlin'de maç öncesi tansiyon yükseldi.

Milli takıma destek vermek isteyen taraftarların bugün Breitscheid Meydanı'ndan stadyuma doğru gerçekleştirdiği yürüyüşün, taraftarların "yoğun şekilde" bozkurt işareti yapması nedeniyle sonlandırıldığı bildirildi. Polis, taraftarlara bozkurt işareti yapmamaları uyarısında bulunurken, taraftarların polisin bu çağrısına uymaması üzerine yürüyüş durduruldu. Berlin Polisi'nin X hesabından yapılan paylaşımda bir taraftar yürüyüşünün "politik mesjalar vermek için bir platform olmadığı" ifade edildi.

Erdoğan Berlin'e gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasını izlemek üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti. Erdoğan'a Olimpiya Stadı'ndaki maçı izlemek üzere eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in eşlik ettiği bildirildi.

Polis Sendikası'ndan taraftarlara çağrı: Bozkurt işareti yapmayın

Almanya'da Polis Sendikası (GdP), Türk taraftarlara, Cumartesi akşamı Berlin'de Türkiye ile Hollanda arasında oynanacak Avrupa Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasıöncesinde, bozkurt işareti yapmamaları çağrısında bulunmuştu.

GdP Başkanı Jochen Kopelke, Cumartesi günü Bremen'de yaptığı açıklamada, "Siyasetin futbol sahasında yeri yoktur. Özellikle de, bunun merkezinde insan düşmanı bir sembol söz konusu ise" sözlerini kullandı. Kopelke, "Son derece riskli bir maç söz konusu. Polis meslektaşlarımız bu noktada zor bir görevle karşı karşıya. Meslektaşlarımızın menfaati doğrultusunda adil ve barışçıl bir maç olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Kopelke, bozkurt işaretini kamuya açık alanlarda yapmanın hangi koşullar altında yasaklanabileceğinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"Turkish Ultras" taraftar grubu, taraftarları Cumartesi akşamı bozkurt işareti yapmaya çağırmıştı.

Merih Demiral'ın Avusturya maçında bozkurt işareti yapması tartışmalara yol açtı Fotoğraf: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/picture alliance

Kürt Toplumu: Ülkücü Hareket yasaklansın

Maç öncesi Almanya Kürt Toplumu'ndan da tepki geldi. Almanya Kürt Toplumu Başkanı Ali Ertan Toprak, Ülkücü Hareket'in yasaklanmasını istedi. Deutschlandfunk radyosuna konuşan Toprak, İçişleri Bakanı Nancy Faeser'den "Ülkücü Hareketin ve sembollerinin Almanya'da yasaklanmasını beklediğini" kaydetti. Ertan, federal hükümetin "Türkiye ile olası bir gerginliği engellemek için" bundan kaçındığını sözlerine ekledi. Almanya'da Ülkücü Hareket ve sembolleri yasak olmamakla birlikte, hareket "aşırı sağcı" olduğu gerekçesiyle Almanya iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Dairesi tarafından izleniyor.

Milli oyuncu Merih Demiral'ın Avusturya maçı sırasında bozkurt işareti yapması, Almanya ile Türkiye arasında gerginliğe neden olmuştu. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser sert bir açıklama yaparak "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok" demiş ve UEFA'dan yaptırım talep etmişti. İki ülke arasında diplomatik gerginlik tırmanırken Türkiye'nin Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'u Dışişleri Bakanlığına çağırarak "yabancı düşmanlığı" eleştirisinde bulunmasının ardından, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de Alman Dışişleri'ne çağrılarak Berlin'in duyduğu rahatsızlık iletilmişti.

Demiral hakkında soruşturma yürüten UEFA, milli oyuncuya iki maç ceza verdi. Demiral aldığı ceza nedeniyle bu akşam TSİ 22.00'de oynanacak maçta forma giyemeyecek.

dpa,AFP,DW/BÖ,SÖ

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