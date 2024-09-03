  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Almanya'da eyalet seçimleriTürkiye ekonomisiOrtadoğu
ToplumHollanda

Hollanda sınıfta cep telefonunu tamamen yasakladı

3 Eylül 2024

Hollanda'da artık ilkokullarda da cep telefonu kullanımı yasak. Hollanda Eğitim Bakanlığı, cep telefonlarının dikkat dağıttığını ve öğrencilerin performansını etkilediğini belirtiyor.

https://p.dw.com/p/4kDLH
Dersten önce cep telefonunu dolaba koyan bir öğrenci.
Hollanda'nın Rotterdam kentinde dersten önce cep telefonunu dolaba koyan bir öğrenci.Fotoğraf: Robin Utrecht/picture alliance

Holllanda'da ortaokul ve liselerden sonra ilkokullarda da cep telefonu kullanımı yasaklandı.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin sınıfta cep telefonu kullanmasını bu sene başında yasaklayan Hollanda, söz konusu uygulamayı yeni öğretim yılı itibarıyla ilkokulları da kapsayacak şekilde genişletti.

Hollanda Eğitim Bakanlığı, cep telefonlarının öğrencilerinin dikkatini dağıttığını, konsantrasyon kabiliyetini azalttığını ve bu nedenle öğrenme performansını olumsuz etkilediğini belirtti.

Hollanda'daki uygulama, öğrencilerin sadece istisnai durumlarda sınıfta cep telefonu kullanmasına imkân tanıyor.

Örneğin öğrenciler medya becerilerini geliştirmeye yönelik derslerde telefon kullanabiliyor. Sağlık sebepleri ya da herhangi bir fiziksel engel nedeniyle cep telefonu kullanmaları gereken öğrenciler de bu yasaktan muaf tutuluyor. Cep telefonu yasağının pratikte nasıl uygulanacağına dair kararlarda sorumluluk okullara bırakılıyor.

Sosyalleşme arttı

Hollanda'daki kamu yayın kuruluşu NOS'un haberinde, cep telefonu kullanımının teneffüslerde de yasak olduğu okullarda "atmosferin" de iyileştiği belirtildi. Nijmegen kentindeki Radboud Üniversitesi'nden araştırmacı Loes Pouwels, "Öğrencilerin daha sık birbiriyle konuşmasına vesile olduğu için teneffüsler de daha sosyal geçiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda'da okullardaki cep telefonu yasağına dair uzun süredir tartışmalar yaşanıyordu.

Daha önce Eğitim Bakanları ülke genelinde bir düzenlemeye gidilmesine karşı çıkıyordu. Birçok okul müdürü de yerel uygulamalardan yanaydı.

Çok sayıda ebeveyn ise ilkokul çağındaki çocukların hiçbir şekilde akıllı telefon kullanmaması gerektiğini savunuyordu. Bu aileler özellikle sosyal medya bağımlılığı riskinden çekiniyordu.

Türkiye'de de yasak

Türkiye'de de 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibarıyla sınıflarda cep telefonu kullanımı yasaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı genelgesi uyarınca öğrenciler derse girmeden önce cep telefonlarını teslim ediyor.

Sınıfta cep telefonu kullanımı, İtalya ve Yunanistan gibi Avrupa ülkelerinde de yasak.

Sınıfta cep telefonu yasağı bir süredir Almanya'da da ele alınıyor ancak henüz bu yönde verilmiş bir karar bulunmuyor.

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü'nün (OECD) son dönemde yayımladığı bir çalışmada, okullarda cep telefonunun kısıtlı ve bilinçli şekilde kullanımı yönünde tavsiyede bulunulmuştu.

DW,dpa/CÖ,BK

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Üniversite sınavında başarı oranları neden bu kadar düşük?

Üniversite sınavında başarı oranları neden bu kadar düşük?

YKS'de başarı performansı oldukça düşük kalırken uzmanlara göre bu durumda eğitim politikaları, müfredat ve sınav sistemindeki uyumsuzluk etkili. Ortalamalar net sayılarına göre hesaplandığında tablo daha da vahim.
Eğitim19 Temmuz 2024
Symbolbild Schule Deutschland Startchancen-Programm

Anket: Almanya'da okullara güven az

Anket: Almanya'da okullara güven az

Almanya'da yapılan bir araştırma vatandaşların okullara duyduğu güvenin az olduğunu ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 20'sine göre okullar "yetersiz" ya da "çok yetersiz."
Eğitim22 Haziran 2024
Bir cüzdanda 10 ve 5 euroluk banknotlar ve flu halde çocuk

Almanya'da her yedi çocuktan biri yoksulluk riski altında

Almanya'da her yedi çocuktan biri yoksulluk riski altında

Almanya'da her yedi çocuktan biri yoksulluk tehdidi ile karşı karşıya. Federal İstatistik Dairesine göre eğitim seviyesi düşük olan ebeveynlerin çocukları arasında yoksulluk riski daha fazla.
Politika1 Temmuz 2024