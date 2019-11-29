 Hollanda polisi Lahey saldırganının peşinde | AVRUPA | DW | 30.11.2019

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AVRUPA

Hollanda polisi Lahey saldırganının peşinde

Hollanda'nın Lahey kentinde polis, şehrin en işlek alışveriş caddesinde üç kişiyi bıçakladıktan sonra kaçan saldırganı arıyor.

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Hollanda polisi, Lahey kentinin en işlek alışveriş caddesinde üç kişiyi bıçakla yaralayıp kaçan saldırganın peşinde.

Polis, caddenin Kara Cuma nedeniyle oldukça kalabalık olduğu bir saatte düzenlenen saldırıda şu ana kadar terör bağlantısı bulmadı. Ancak Hollanda parlamentosu binasına yaklaşık 500 metre uzaklıkta gerçekleşen olayla ilgili tüm ihtimallerin araştırıldığı açıklandı.

Yetkililer, olayda yaralanan üç kişinin de hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiğini belirtti. Yaralıların 18 yaşından küçük olduğu bildirildi.

Lahey'deki saldırı, İngiltere'deki Londra Köprüsü'nde iki kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü olaydan birkaç saat sonra gerçekleşti. İngiliz yetkililerce terör saldırısı olarak değerlendirilen bu olay ile Lahey'deki bıçaklı saldırı arasında bağlantı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

DW,AP,dpa/CÖ,BW

© Deutsche Welle Türkçe

 

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