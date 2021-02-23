Hollanda meclisi de "soykırım" dedi

Hollanda, Çin'deki Uygur azınlığa yönelik uygulamaları "soykırım" olarak tanımlayan ilk AB ülkesi oldu. Hollanda parlamentosunda Perşembe günü yapılan oylamada Uygur azınlığa yönelik muamelenin soykırıma eş değer olduğu ifadesini taşıyan karar teklifi kabul edildi.

Kararda "Çin'de Uygur azınlığa karşı bir soykırım gerçekleşmektedir" ifadesi yer alırken Çin yönetimi doğrudan sorumlu tutulmuyor. Metinde "Çin hükümetinin doğumları engellemeye yönelik önlemleri ve cezalandırma kampları gibi uygulamaları Birleşmiş Milletler'in 260 sayılı kararı kapsamındadır" ifadesi yer alıyor. Kararda böylece BM Genel Kurulu'nun "soykırım suçunun önlenmesine ve cezalandırılmasına dair" 260 sayılı kararına atıfta bulunuluyor.

İktidar partisi ret oyu verdi

Muhafazakar Başbakan Mark Rutte'nin partisi VVD karar teklifine karşı oy kullandı. Kararın hükümet açısından bağlayıcılığı bulunmuyor, ancak sembolik önem taşıyor. Dışişleri Bakanı Stef Blok da durumun henüz BM ya da bir uluslararası mahkeme tarafından bu şekilde ilan edilmediğine işaret ederek Hollanda hükümetinin soykırım ifadesini kullanmak istemediğini kaydetti.

İnsan hakları savunucuları, Sincan bölgesinde en az bir milyon Uygurun kamplarda alıkonduğunu belirterek Çin'i işkence, zorla çalıştırma ve kısırlaştırma gibi uygulamalardan sorumlu tutuyor. Çin ise radikal İslamcı terörle mücadele ettiğini ve söz konusu kampların eğitim kampı olduğunu ileri sürüyor.

Çin: Batı içişlerimize karışmak için kullanıyor

Çin'in BM nezdindeki daimi büyükelçisi Çarşamba günü yaptığı açıklamada Batılı ülkeleri Uygur meselesini Çin'in içişlerine müdahale amacıyla kullanmakla suçlamıştı.

Kanada meclisi de bu hafta Uygurlara yönelik uygulamaları soykırım olarak nitelendiren bir kararı kabul etmiş ve ABD'nin ardından bu yönde adım atan ikinci ülke olmuştu. ABD'de eski dışişleri bakanı Mike Pompeo da görevdeki Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Uygurlarla ilgili olarak "soykırım" ifadesini kullanmıştı.

rtr/BK,EC

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