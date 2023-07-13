Hollanda'da Bakan Kaag tehdit nedeniyle siyaseti bırakıyor

Hollanda Maliye Bakanı Sigrid Kaag, şahsına yönelik tehditlerden dolayı siyasi yaşamını sonlandıracağını duyurdu. Kaag, Trouw gazetesine yaptığı açıklamada, bu kararı alırken ailesinin mutluluğunu düşündüğünü dile getirerek, "Yaptığım iş, kocam ve çocuklarım için büyük bir yüke dönüştü. Güvenliğimi kendim sorun ettiğim için (politikayı) bırakmıyorum, ailem açısından problem olduğu için bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Eski bir Birleşmiş Milletler (BM) diplomatı olan 61 yaşındaki Kaag, 2017 yılında Hollanda Dışişleri Bakanı olarak siyasete girmişti. Kasım ayında yapılacak olan erken seçimlerin ardından politikadan çekileceğini bildiren Sigrid Kaag, geçen Mayıs ayında yaptığı bir açıklamada da, Hollanda'da siyasi çevrenin politikacılar için "toksik" bir hal aldığını dile getirmiş ve kendisi gibi birçok siyasetçinin sürekli tehdit aldıkları için yoğun koruma önlemleri altında yaşadıklarını vurgulamıştı.

Dört çocuk annesi Kaag'ın iki kızı da bir süre önce katıldıkları bir televizyon programında annelerine gelen tehdit mesajlarından dolayı endişe duyduklarını belirtmişlerdi.

Hükümet üyeleri tek tek siyasetten çekiliyor

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de liderliğini yaptığı dört partili koalisyon hükümetinin göç politikası sebebiyle dağılmasının ardından geçen Pazartesi günü yaptığı açıklamada, erken seçimlerden sonra politikaya veda edeceğini duyurmuştu. Rutte ve Kaag dışında, seçimlerden sonra politik yaşamını sonlandıracağını açıklayan bir diğer isim de Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra oldu.

Başbakan Mark Rutte Fotoğraf: Remko De Waalanp/ANP/dpa/vpicture alliane

Dilan Yeşilgöz Hollanda Başbakanı olmak istiyor

Hollanda'da, Başbakan Mark Rutte'nin siyaseti bırakma kararının ardından, halefi olmaya aday isimler arasına Ankara doğumlu Dilan Yeşilgöz de katıldı. Halihazırda Hollanda Adalet Bakanı olarak Rutte kabinesinde yer alan Yeşilgöz, De Telegraaf gazetesine verdiği demeçte, "Ülkemizi daha güçlü ve dirençli yapmaya hazırım. Daha güvenli, daha zengin ve geleceğe hazır..." ifadelerini kullandı.

Dilan Yeşilgöz'ün yemin töreninden Fotoğraf: Sem van der Wal/AFP/Getty Images

Yeşilgöz, sonbaharda yapılacak olan erken seçimlerde, 2010 yılından bu yana tüm seçimlerden birinci olarak çıkan partisi VVD'nin (Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi) başbakan adayı olmak istediğini vurguladı. De Telgraaf, VVD yönetiminin, muhtemelen hafta sonuna dek Yeşilgöz'ü öncelikli aday olarak partililere önereceğini duyurdu.

Tuncelili bir ailenin kızı olarak 1977 yılında Ankara'da dünyaya gelen Dilan Yeşilgöz, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nda (DİSK) görevli olan babasının, 12 Eylül 1980 yılında yapılan askeri darbenin ardından kaçtığı Hollanda'ya annesi ve kız kardeşiyle 1984 yılında yerleşti. 2017'de ilk kez milletvekili seçilen Yeşilgöz, 2021'de İklim'den sorumlu müsteşar, 2022'de de Adalet Bakanı oldu.

Hollanda hükümetinin dağılmasına neden olan göç yasasında reform çalışmalarının müzakereleri, geçtiğimiz aylarda Dilan Yeşilgöz tarafından yönetilmişti. Hollanda tarihinde bugüne dek kadın ve göçmen kökenli bir siyasetçi henüz başbakanlık koltuğuna oturmadı.

Reuters,dpa / ET,HT

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