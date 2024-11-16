Hollanda: Kriz aşıldı, hükümet dağılmaktan kurtuldu

Hollanda'da Ajax-Maccabi Tel Aviv maçının ardından Bakanlar Kurulu'nda ırkçı söylem kullanıldığı iddiaları sonrası Fas kökenli Devlet Bakanı Nora Achahbar istifa etti. Bu istifa üzerine yaşanan hükümet krizi aşıldı.

Holland'da geçen haftaki olaylı Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası Bakanlar Kurulu toplantısında ırkçı söylem kullanıldığı iddiaları hükümet krizine neden oldu.

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, kriz nedeniyle gerçekleştirilen ve yaklaşık beş saat süren kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Gümrük ve Sosyal Yardımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Nora Achahbar'ın istifa ettiğini belirtti.

Fas doğumlu Achahbar'ın partisi Yeni Sosyal Sözleşme (NSC) bu istifaya rağmen koalisyonda kalmayı sürdürecek. Başbakan Schoof, "Kabine olarak birlikte devam etme konusunda güvenimiz olduğuna karar verdik" dedi.

Hollanda'da koalisyon hükümeti; merkez sağdaki NSC partisinin yanı sıra Geert Wilders'in liderliğindeki göçmen karşıtı Özgürlük Partisi (PVV), Özgürlük ve Demokrasi için Liberal Parti (VVD) ve Çiftçi Vatandaşlar Hareketi'nden (BBB) oluşuyor. NSC'nin çekilmesi hâlinde, dört partili bu koalisyon parlamentoda çoğunluğu kaybedecekti.

Schoof, hafta boyunca tartışılan ırkçılık iddialarına ilişkin olarak ise "Hükümetimde veya koalisyon partilerinde hiçbir zaman ırkçılık olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Achahbar'ın istifa mektubu

Hollanda medyası, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrasında yaşanan şiddet olaylarının ele alındığı Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında hararetli tartışmaların yaşandığını aktarmıştı. Kamu radyosu NOS ise "Achahbar'ın görüşüne göre toplantıda ırkçı ifadeler kullanıldı" demişti. Ancak bu ifadelerin ne olduğu veya kim tarafından kullanıldığı belirtilmemişti.

Achahbar, parlamentoya gönderdiği istifa mektubunda "Geçen haftalarda yaşanan kutuplaştırıcı etkileşimlerin üzerinde yarattığı etki" nedeniyle artık "etkin olarak" görevine devam etmesinin mümkün olmadığını bildirdi.

7 Kasım'daki Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı Amsterdam'da tansiyonu yükseltti. Fotoğraf: Mouneb Taim/Anadolu/picture alliance

Maç sonrası yaşanan şiddet olayları Hollanda'da tartışma yaratmış, konu parlamento gündemine de gelmişti. Özgürlük Partisi lideri Wilders, Çarşamba günü parlamentodaki konuşmasında, saldırganların "hepsinin Müslüman" ve "çoğunlukla" Faslı olduğunu savunmuş, "terörizm" suçlamasıyla haklarında işlem başlatılması gerektiğini öne sürmüştü. Sorumluların ağır bir şekilde cezalandırılmasını isteyen Wilders, bu cezanın çifte vatandaşlığa sahip olan faillerin Hollanda vatandaşlığının iptalini de içermesi gerektiğini ifade etmişti.

Amsterdam'da 7 Kasım'da Ajax ve Maccabi Tel Aviv takımları arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçının ardından kentte şiddet olayları meydana gelmişti. Ajax'ın 5-0 galibiyeti ile biten maç sonrası kentin çeşitli noktalarında İsrailli taraftarlar ile Filistin yanlısı göstericiler arasında çatışmalar yaşanmıştı. Kent idaresi kavga öncesinde İsrailli taraftarların Filistin bayrağı yaktığını, bir taksiye saldırdığını ve Arapları hedef alan ırkçı sloganlar attığını açıklarken Belediye Başkanı Femke Halsema olayı "anti-semitizm ve holiganlığın zehirli karışımı" olarak nitelemişti.

DW,AFP/JD, CÖ

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