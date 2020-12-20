 Hollanda İngiltere′den uçuşları yasakladı | AVRUPA | DW | 20.12.2020

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AVRUPA

Hollanda İngiltere'den uçuşları yasakladı

Hollanda İngiltere’de yayılmaya başlayan mutasyon geçirmiş yeni koronavirüs türü nedeniyle İngiltere’den uçuşları yasakladı. DSÖ İngiliz yetkililerle temas halinde olduklarını açıkladı.

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İngiltere'nin başkenti Londra ve ülkenin güneydoğusunda son dönemde tespit edilen yeni vakaların mutasyon geçirmiş yeni bir koronavirüs türü olmasının açıklanmasının ardından Hollanda ülkeden uçuşları yasakladı.

Hollanda Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yasağın 1 Ocak’a kadar geçerli olacağı duyuruldu. Gelişmelerin izlendiği ve diğer taşımacılık yöntemleri ile ilgili olarak da ek kısıtlamalar düşünüldüğü belirtildi.

Hollanda’da Aralık ayı başında yapılan bir örneklemede İngiltere'de bulunan virüs türünün mutasyona uğramış haline rastlandığı belirtildi.

Hollanda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İngiltere'de tespit edilen yeni türün "daha kolay ve hızlı yayıldığı ve tespit edilmesinin daha zor olduğu” belirtildi.

Bakanlık diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile yeni türün yayılmasının engellenmesi konusunda görüştüklerini açıkladı.

Hollanda virüsün yayılmasını engellemek için İngiltere’ye zorunlu haller dışında "seyahat etmeyin” uyarısı yayınladı. Hollanda'da sıkı bir tecrit uygulaması yürürlükte bulunuyor. Bölgede okullar ve bütün mağazalar Ocak ayı ortasına kadar kapalı kalırken sadece zaruri gıda satan işletmeler açık kalacak.

Yüzde 70 daha bulaşıcı

Yasak İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Cumartesi günü bilim insanları ile beraber mutasyon geçirmiş yeni koronavirüs türünün eskisine kıyasla yüzde 70'e varan oranlarda daha bulaşıcı olabileceğini açıklamasının ardından geldi.

İngiliz hükümeti başkent Londra ve ülkenin güneydoğusundaki vaka artışları nedeniyle yeni kısıtlamaları devreye aldı. Bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Öte yandan mutasyon geçirmiş yeni koronavirüs türü VUI 202012/01'in hastalığın daha ağır geçirilmesine neden olduğu ve daha yüksek ölüm oranına yol açtığına dair bir veri bulunmuyor. Koronavirüse karşı geliştirilen aşıların mutasyona uğramış virüs üzerinde etkili olup olmayacağı da henüz bilinmiyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Twitter hesabından yaptığı açıklamada İngiliz yetkililerle yakın temas halinde olunduğunu ve yeni tür ve etkileri ile ilgili daha fazla bilgi edindikleri taktirde üye ülkeleri bilgilendireceğini duyurdu.

Aileler Noel'de bir araya gelemeyecek

İngiltere'de yaklaşan Noel'de kısıtlamaların gevşetilmesi planı iptal edildi, Başbakan Johnson Noel'de ailelerin bu yıl bir araya gelemeyeceğini ancak bunun onların hayatını korumak için önemli olduğunu belirtti.

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon'da Noel zamanı İngiltere ile İskoçya arasında yeni türün yayılmasını önlemek için “sıkı bir seyahat yasağı” uygulanacağını açıkladı.

Reuters, dpa, AFP / SSB, BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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