Hollanda İsrail'e F-35 parçası ihracatını durdurdu

Hollanda'da temyiz mahkemesi İsrail'e F-35 parçaları gönderilmesini, bu parçaların Gazze'de uluslararası hukuka aykırı olarak kullanılabileceği gerekçesiyle yasakladı.

Hollanda'da temyiz mahkemesi, F-35 tipi savaş uçaklarında kullanılan yedek parçaların İsrail'e ihracatını durdurdu. Mahkeme bu kararına gerekçe olarak, söz konusu parçaların İsrail Hava Kuvvetleri tarafından uluslararası hukuka aykırı olarak Gazze Savaşı'nda kullanılma ihtimalini gösterdi.

Mahkeme, kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde "nihai varış yeri İsrail olan F-35 parçalarının tüm ihracatının ve transit geçişinin durdurulmasına hükmetti.

Karar metnınde, "İhraç edilen F-35 parçalarının, ağır insani uluslararası hukuk ihlallerinde kullanılma riskinin mevcut olduğu tartışılmaz bir gerçektir" ifadelerine yer verildi. Mahkeme, ihracatı durdurma kararının, davanın son karar merci olan Yüksek Adalet Divanı'nda görülecek temyiz duruşmasına kadar ertelenmesini talep eden hükümetin bu isteğini ise reddetti.

Davada hükümeti temsil eden avukatlar, Hollanda'nın ihracat yasağı uygulaması halinde, İsrail'in bu parçaları başka bir yerden kolaylıkla temin edebileceğini dile getirse de, Mahkeme davacı insan hakları örgütlerini haklı buldu.

Dava geçen yıl Aralık ayında, aralarında Oxfam'ın Hollanda'daki yan kuruluşunun da olduğu çok sayıda insan hakları örgütü tarafından Hollanda hükümetine karşı açılmıştı. ABD'ye ait F-35 yedek parçalarının depolandığı bölgesel merkezlerden biri de Hollanda'da bulunuyor. Söz konusu parçalar buradan talep eden ülkelere gönderiliyor.

Hamas'ın İsrail'e saldırmasıyla Gazze savaşının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana İsrail'e Hollanda'dan en az bir kez F-35 parça tedariği yapıldı.

Reuters,AFP / ET,BK

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