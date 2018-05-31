Hollanda Dışişleri Bakanı bugün Türkiye'de

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un iki günlük resmi Türkiye ziyareti bugün Ankara'da başlıyor. Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında Türkiye ile Hollanda arasındaki ikili ilişkiler, Avrupa Birliği üyelik süreci, güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

Blok'un ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi binasını ziyaret etmesi ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında zarar gören bölümlerde inceleme yapması bekleniyor.

Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a hareket edecek olan Hollanda Dışişleri Bakanı'nın burada Perşembe günü düzenlenecek TRT World Forumu'na katılması planlanıyor.

Normalleşen ilişkiler

İki ülke arasında bir yıldan uzun bir süre devam eden gergin ilişkiler, Temmuz ayında tarafların normalleşme konusunda mutabakata varması sonucu düzelme sürecine girmiş ve Eylül ayında karşılıklı olarak büyükelçilerin tekrar atanması kararı alınmıştı.

İlişkiler, 16 Nisan 2017'deki anayasa değişikliği referandumu öncesinde Hollanda'daki bir etkinlikte Türkiye asıllı vatandaşlarla bir araya gelmek isteyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretine izin verilmemesi sonrası kötüleşmişti. Çavuşoğlu'nun engellenmesinin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda için "Bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist" ifadelerini kullanmıştı.

Aynı dönemde karayoluyla Hollanda'ya geçmek isteyen dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya, "istenmeyen yabancı" ilan edilmiş ve polis eşliğinde Almanya sınırına ulaştırılmıştı.

İki devlet arasındaki gerginlik Hollanda Parlamentosu'nun bu yılın Mart ayında "Ermeni Soykırımı'nı" resmen tanımayı hedefleyen bir önergeyi kabul etmesiyle birlikte tekrar tırmanışa geçmiş, Ankara da 1995'te Bosna Savaşı sırasında yaşanan Srebrenitsa Katliamı'na göz yumduğu gerekçesiyle Hollanda'yı suçlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak "Biz Hollanda'yı ve Hollandalıları Srebrenitsa katliamından tanırız" açıklamasında bulunmuştu.

400 yıldan uzun ilişkiler

İki devlet arasındaki diplomatik ilişkiler 400 yıldan uzun bir süredir devam ediyor. 1612 yılında ilk Hollanda elçisinin, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'a gelmesiyle kurulan ilişkilerin 400'üncü yıldönümü, 2012 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Hollanda eski Kraliçesi Beatrix'in daveti üzerine Kraliyet Sarayı'nda verilen bir yemek ile taçlandırılmıştı.

İki devlet tarih boyunca hiçbir savaşta karşı karşıya gelmezken, Türkiye'nin 1952 yılında NATO'ya katılmasından bu yana ülkeler arasında askeri müttefiklik ilişkisi bulunuyor.

DW,dpa/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe