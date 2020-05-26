 Hollanda başbakanı annesini ölmeden önce ziyaret etmedi | AVRUPA | DW | 26.05.2020

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AVRUPA

Hollanda başbakanı annesini ölmeden önce ziyaret etmedi

Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin 13 Mayıs'ta ölen annesini son günlerinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle ziyaret etmediği öğrenildi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte

Hollanda Başbakanı Mark Rutte

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin ölen annesini son günlerinde ülkede yürürlükte olan koronavirüs tedbirleri nedeniyle ziyaret etmediği öğrenildi. 96 yaşındaki Mieke Rutte-Dilling'in Lahey'deki bir bakımevinde 13 Mayıs tarihinde hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Hollanda hükümet sözcüsü başbakanın koronavirüs salgınına karşı yürürlükte olan "tüm talimatlara" uyduğunu açıkladı. Sözcü, Rutte'nin son günlerinde annesinin yanında olmadığı yönündeki haberleri de doğruladı. Hollanda medyasında yer alan haberlere göre 96 yaşındaki kadının ölüm sebebi koronavirüs değil.

Hollanda'da bakımevleri 20 Mart tarihinde tüm ziyaretçilere kapılarını kapatmıştı. Ülkede pazartesi günü yeniden bakımevlerinde kalan yaşlıların ziyaret edilmesine izin verildi.

İngiltere’de hükümet danışmanı Dominic Cummings'in ailesini ziyaret ettiği için istifası istenmişti. Cummings koronavirüse yakalandığı yönünde semptomlar göstermesine karşın mart ayı sonunda Londra'da ikamet ettiği evini terk etmiş, küçük oğlunu bırakmak için 400 kilometre uzaklıktaki Durham'a anne ve babasının evine gitmişti.

AFP / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

 

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