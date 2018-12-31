 Hoşgeldin 2019! | YAŞAM | DW | 31.12.2018

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YAŞAM

Hoşgeldin 2019!

Dünya 2019'a girmeye başladı. Yeni yıl dünya genelinde yine rengarenk kutlamalara sahne oluyor.

BdT Symbolbild Silvester 2018/2019 (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

Pasifik Okyanusu'nun ada devletleri Samoa, Tonga ve Kiribati 2019'u ilk kutlayanlar oldu. Bu ülkelerin vatandaşları TSİ 13:00'te 2019'a "merhaba" dedi. Samoa'nın başkenti Apia'da vatandaşlar yeni yılı büyük bir havai fişek gösterisi ve birçok turist eşliğinde kutladı.

Neuseeland Auckland New Year's Eve (Getty Images/ATEED/P. Walter)

Auckland / Yeni Zelanda

Yeni Zelanda ise yeni yıla bir saat sonra girdi.

Neujahr 2019 | Sydney, Australien (Getty Images/B. Hemmings)

Sydney / Avustralya

Avustralya'nın Sydney kentinde 1,5 milyon kişi hazırlanan dev havai fişek gösterisi için bir araya geldi. Ünlü opera binası ve Sydney limanının fon oluşturduğu gösteri için 8,5 ton havai fişek kullanıldı. 12 dakikalık gösterinin yaklaşık 3,7 milyon euroya mal olduğu belirtildi. Gösteriyi iyi bir noktadan izlemek isteyenler bu yıl ilk kez 60 dolara kadar varan ücretler ödedi.

dpa/BW,GA

©Deutsche Welle Türkçe

 

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