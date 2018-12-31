Hoşgeldin 2019!

Pasifik Okyanusu'nun ada devletleri Samoa, Tonga ve Kiribati 2019'u ilk kutlayanlar oldu. Bu ülkelerin vatandaşları TSİ 13:00'te 2019'a "merhaba" dedi. Samoa'nın başkenti Apia'da vatandaşlar yeni yılı büyük bir havai fişek gösterisi ve birçok turist eşliğinde kutladı.

Auckland / Yeni Zelanda

Yeni Zelanda ise yeni yıla bir saat sonra girdi.

Sydney / Avustralya

Avustralya'nın Sydney kentinde 1,5 milyon kişi hazırlanan dev havai fişek gösterisi için bir araya geldi. Ünlü opera binası ve Sydney limanının fon oluşturduğu gösteri için 8,5 ton havai fişek kullanıldı. 12 dakikalık gösterinin yaklaşık 3,7 milyon euroya mal olduğu belirtildi. Gösteriyi iyi bir noktadan izlemek isteyenler bu yıl ilk kez 60 dolara kadar varan ücretler ödedi.

dpa/BW,GA

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