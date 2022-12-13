H.K.G'nin avukatı tutuklama istedi

Altı yaşındaki çocuğun cinsel istismarıyla ilgili açılan davada, müşteki H.K.G'nin avukatı tutuksuz üç sanığın tutuklanmasını istedi.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını altı yaşındayken dini nikahla evlendirmesiyle ilgili müşteki avukatı tutuklama talep etti.

Mahkemeye başvuran H.K.G'nin avukatı, tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel'in tutuklanmalarını ve dosyaya gizlilik kararı getirilmesini istedi.

Çocuğun cinsel istismarı suçlamasıyla yapılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti.İlk duruşma 22 Mayıs’da görülecek. İddianamede davanın bir numaralı sanığı Kadir İstekli hakkında çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve nitelikli cinsel saldırı suçlarından 30 yıldan az olmamak kaydıyla 68 yıla kadar hapis cezası istenirken; baba Yuzuf Ziya Gümüşel ve annesi Fatma Gümüşel hakkında ise 18 yıldan az olmamak kaydıyla 48 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede yer alan bilgilere göre altı yaşında "dini nikâh" adı altında Kadir İstekli ile "evlendirilen" H.K.G, bu tarihten itibaren cinsel istismara maruz kalmış, yedi-sekiz yaşlarında tecavüze uğramış, yıllar süren istismarda 13 yaşında nişan, 14 yaşında düğün yapılmış, 17 yaşında ise hamile kalmıştı.

H.K.G'nin olayla ilgili 2012'de savcılığa yaptığı suç duyurusu üzerine soruşturma başlatılmıştı. Ancak dönemin soruşturma savcısı, 14 yaşında kemik yaşı testine gönderilen H.K.G'nin yerine başkasının teste sokulması sonucunda yaşı 21 olarak çıkmış, bunun üzerine 2013'te takipsizlik kararı vermişti. Bu süreçte Aile Bakanlığı ve savcılığın ihmalleri gündeme gelmişti.

DW Haber - 12.12.2022 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

DHA, DW / GY, HT