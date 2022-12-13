  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Enerji Krizi
Ukrayna Savaşı
Türkei Sechsjähriges Kind verheiratet
Fotoğraf: DHA
İnsan HaklarıTürkiye

H.K.G'nin avukatı tutuklama istedi

33 dakika önce

Altı yaşındaki çocuğun cinsel istismarıyla ilgili açılan davada, müşteki H.K.G'nin avukatı tutuksuz üç sanığın tutuklanmasını istedi.

https://p.dw.com/p/4Krky

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını altı yaşındayken dini nikahla evlendirmesiyle ilgili müşteki avukatı tutuklama talep etti.

Mahkemeye başvuran H.K.G'nin avukatı, tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel'in tutuklanmalarını ve dosyaya gizlilik kararı getirilmesini istedi.

Çocuğun cinsel istismarı suçlamasıyla yapılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti.İlk duruşma 22 Mayıs’da görülecek. İddianamede davanın bir numaralı sanığı Kadir İstekli hakkında çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve nitelikli cinsel saldırı suçlarından 30 yıldan az olmamak kaydıyla 68 yıla kadar hapis cezası istenirken; baba Yuzuf Ziya Gümüşel ve annesi Fatma Gümüşel hakkında ise 18 yıldan az olmamak kaydıyla 48 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede yer alan bilgilere göre altı yaşında "dini nikâh" adı altında Kadir İstekli ile "evlendirilen" H.K.G, bu tarihten itibaren cinsel istismara maruz kalmış, yedi-sekiz yaşlarında tecavüze uğramış, yıllar süren istismarda 13 yaşında nişan, 14 yaşında düğün yapılmış, 17 yaşında ise hamile kalmıştı. 

H.K.G'nin olayla ilgili 2012'de savcılığa yaptığı suç duyurusu üzerine soruşturma başlatılmıştı. Ancak dönemin soruşturma savcısı, 14 yaşında kemik yaşı testine gönderilen H.K.G'nin yerine başkasının teste sokulması sonucunda yaşı 21 olarak çıkmış, bunun üzerine 2013'te takipsizlik kararı vermişti. Bu süreçte Aile Bakanlığı ve savcılığın ihmalleri gündeme gelmişti.

DW Haber - 12.12.2022

DHA, DW / GY, HT

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Sakarya Adalet Sarayı

Uşşaki Tarikatı liderine ikinci istismar suçlaması

Uşşaki Tarikatı liderine ikinci istismar suçlaması

Tarikat üyesinin çocuğuna istismarda bulunduğu için hapiste olan Uşşaki Tarikatı lideri Eyyüp Fatih Şağban'a açılan ikinci çocuk istismarı davasında beraat kararı çıktı. Aile, beraat kararını Yargıtay'a taşıdı.
Hukuk ve Adalet2 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Erdoğan'dan istismar açıklaması: Bu meseleyi dinimizle ilişkilendirmek art niyettir

Erdoğan'dan istismar açıklaması: Bu meseleyi dinimizle ilişkilendirmek art niyettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yaşındaki kızın evlendirilmesi konusunda "küçük yaşta istismar faciasını kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.
Politika18 saat önce
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Kartal Anadolu Adalet Sarayı

H.K.G. davası: Sahte kemik testi iddiasına soruşturma

Hukuk ve Adalet3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Sakarya Adalet Sarayı

Uşşaki Tarikatı liderine ikinci istismar suçlaması

Uşşaki Tarikatı liderine ikinci istismar suçlaması

Hukuk ve Adalet2 saat önce

Timur Soykan: Çocuklar tarikat yurtlarına mahkum ediliyor

Timur Soykan: Çocuklar tarikat yurtlarına mahkum ediliyor

Toplum20 saat önce04:01 dak.
Symbolbild Justitia Rechtsstaat

OHAL Komisyonu'nun görev süresi doluyor

OHAL Komisyonu'nun görev süresi doluyor

Hukuk ve Adalet20 saat önce03:58 dak.
AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell ve Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock

AB'den İran'a ek yaptırımlar

AB'den İran'a ek yaptırımlar

Politika22 saat önce

Almanya'da "doğal gazı daha tasarruflu kullanın" çağrısı

Almanya'da "doğal gazı daha tasarruflu kullanın" çağrısı

Politika12 Aralık 2022
Türkei Plenarsaal Parlament in Ankara

Anayasa değişikliği teklifi: Muhalefet eşgüdüm arayışında

Anayasa değişikliği teklifi: Muhalefet eşgüdüm arayışında

Politika12 Aralık 2022
Ana sayfaya dön