H.K.G. davasında yine karar çıkmadı

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile evlendirdiği iddiasına ilişkin davada yine karar çıkmadı. Karar çıkması beklenen davada dosya, 23 Ekim tarihine ertelendi.

Türkiye'de infiale neden olan davanın 6’ncı duruşması, bugün Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. "Gizlilik" kararı sebebiyle basına kapalı şekilde gerçekleştirilen duruşmanın öncesinde kimi kadın örgütleri, adliye önünde bir araya geldi. İstanbul Pendik’te okul çıkışı pompalı tüfekle vurulan 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken'in babası Nihat Palandöken'in de destek verdiği eylemde, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim bir açıklama yaptı. Dosyanın artık karara bağlanması gerektiğinin altını çizen Ataselim, "İsteriz ki failler ve ortakları hak ettikleri cezaları alırlar" dedi ve ekledi: "Kadınların ve çocukların geleceği için emsal teşkil eden bir karar çıksın buradan. Her gün bu topraklarda kadınlar ve çocuklar çoğu zaman bir tür dini istismar ederek istismar ediliyor. Çocukların bedeni üzerinde hiç kimsenin söz hakkı olamaz."

Adliye önünde bir araya gelen bir diğer kadın örgütü ise ‘SOL Feminist' oldu. Hareketin üyelerinden Esen Karaküçük, H.K.G.'nin çocukluğu boyunca sistematik şekilde istismara maruz bırakıldığını kaydetti. Karaküçük, "Sakız gibi uzayan bu dava sadece H.K.G.’nin davası değildir. Binlerce işkenceye uğramış çocuğun davasıdır. Tüm çocukların gelecekleri için umut olacak bir davadır" diye konuştu.

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Yine erteleme

Ardından Baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatıma Gümüşel hakkında "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla 22 yıl 6 aya kadar, Kadir İstekli hakkında ise "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" ve "cinsel saldırı" suçlamalarıyla 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edilen davaya başlandı. Ancak bu duruşmada da karar çıkmadı. İstekli’nin avukatının 17 Temmuz tarihli 5’inci duruşmada dosyadan çekilmesi üzerine, yerine gelen yeni avukat, savcılık mütalaasına karşı savunma için ek süre talep etti. Mahkeme heyeti de bu isteği kabul ederek duruşmayı erteledi. Bir sonraki duruşma, 23 Ekim’de saat 10.00’da görülecek.

Ne olmuştu?

Yusuf Ziya Gümüşel'in, 1998 doğumlu olan kızı H.K.G.’yi 2004 yılında "dini nikah" adı altında 29 yaşındaki müridi İstekli ile evlendirdiği iddiası, ülkede infial yaratmıştı. Devlet korumasına alınan H.K.G. 13 yaşındaki nişan fotoğrafları ile Kadir İstekli ile arasındaki görüşmelerin ses kaydını "delil" olarak savcılığa sunmuştu. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Aralık 2022’de Gümüşel ve İstekli’nin tutuklanmasına karar vermişti. Adli Tıp’dan alınan raporda, H.K.G.’nin yaşadıkları ne-deniyle ruh sağlığının bozulduğu tespit edilmişti. 6 yaşında H.K.G.'nin evlendirilme iddialarına iliş-kin ilk duruşma, 30 Ocak'ta yapılmıştı. Bu duruşmada dosyaya "yayın yasağı" ve "gizlilik kararı" getirilmişti. Davada, sanık Kadir İstekli "cinsel istismar ve cinsel saldırı" suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hak-kında ise "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 22 yıl altı aya kadar ceza isteniyor.

DW, UŞ, EC

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