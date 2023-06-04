H.K.G. davasında karar çıkması bekleniyor

İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşındayken dini nikâh adı altında evlendirilerek yıllarca cinsel istismara uğramasına ilişkin açılan davada sona gelindi. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın Pazartesi günü yapılacak duruşmasında karar çıkması bekleniyor.

Davanın Mart ayında yapılan son duruşmasında tanık olarak dinlenen T.T. adlı kişi, H.K.G'nin 13 yaşında Kadir İstekli ile dini nikâhının kıyıldığını, kendisinin de "şahitlik" yaptığını anlatmıştı. H.K.G. savcılık ifadesinde 6 yaşındayken babası tarafından şüpheli Kadir İstekli ile dini nikâh adı altında evlendirildiğini ve yıllar süren bir cinsel istismara maruz kaldığını söylemişti. 13 yaşındayken nişan,14 yaşındayken düğün yapıldığını anlatan H.K.G, buna ilişkin nişan fotoğraflarını dosyaya delil olarak sunmuştu. H.K.G. 17 yaşında hamile kalmış ve bir çocuk dünyaya getirmişti.

Kadir İstekli ise savcılık ifadesinde "Eşimin 13 yaşındayken nişan fotoğrafı olarak çektirdiğini iddia ettiği fotoğraf nişan fotoğrafı değildir. Aile içi bir fotoğraftır" diyerek suçlamaları kabul etmemişti.

Davada, sanık Kadir İstekli "cinsel istismar ve cinsel saldırı" suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 22 yıl altı aya kadar ceza isteniyor.

H.K.G. davası nedir?

İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, 1998 doğumlu olan kızı H.K.G’yi 2004 yılında dini nikâh adı altında 29 yaşındaki müridi ile evlendirmesi, gazeteci Timur Soykan’ın haberiyle ortaya çıkmıştı.

2012'de hastaneye giden H.K.G'nin durumundan şüphe edilmesi üzerine soruşturma başlatan savcılık, 14 yaşındaki H.K.G’yi kemik yaşı testine göndermişti. Ancak ailesi, H.K.G’nin yerine 21 yaşındaki bir kadını teste sokunca, kemik yaşı 21 olarak çıkmış ve savcılık da 2013 yılında takipsizlik kararı vermişti.

H.K.G. 2020'de bir kez daha yaşadığı cinsel istismara ilişkin suç duyurusunda bulundu. Savcılık, iki yıllık soruşturma sonunda 31 Ekim 2022’de babası Yusuf Ziya Gümüşel, annesi Fatıma Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında dava açmıştı. H.K.G ifadesinde, 6 yaşında babası tarafından kıyılan dini nikâhtan sonra cinsel istismara maruz kaldığını, 7-8 yaşlarında tecavüze uğradığını, yıllar süren istismarda 13 yaşında nişan, 14 yaşında düğün yapıldığını, 17 yaşında ise hamile kaldığını anlatmıştı.

Devlet korumasına alınan H.K.G. 13 yaşındaki nişan fotoğrafları ile Kadir İstekli ile arasındaki görüşmelerin ses kaydını delil olarak savcılığa da sunmuştu. Adli Tıp’dan alınan raporda, H.K.G.’nin yaşadıkları nedeniyle ruh sağlığının bozulduğu tespit edildi.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Aralık 2022’de Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli’nin tutuklanmasına karar vermişti.

DW / HT,AU,SÖ

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