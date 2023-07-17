H.K.G. davası 6 Ekim'e ertelendi

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiasına ilişkin dava, 9 Ekim'e ertelendi.

Davanın beşinci duruşması pazartesi günü Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Tutuklu sanık Kadir İstekli'nin avukatının vekillikten çekilme dilekçesi vermesi üzerine mahkeme davayı erteledi.

Yargılamanın ilk duruşmasında, mahkeme heyeti; gizlilik kararı almış ve yayın yasağı getirmişti.

Kadın örgütlerinden adliye önünde açıklama

Çok sayıda kadın örgütü, duruşma öncesinde, adliye önünde açıklama yaptı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına konuşan Fidan Ataselim, bu olayın sorumlularının sadece yargılanan birkaç kişi olmadığını vurguladı.

Ataselim, "H.K.G. kardeşimiz yıllarca sistematik bir şekilde istismara maruz bırakıldı. Kamu kurumlarına başvurdu, geri çevrildi. Organize olmuş bir şekilde kardeşimizin başvuruları reddedildi. Hatta üzeri örtüldü birçok meselenin... Bütün bu sürecin elbette ki sebebi sadece bir kişi, iki kişi değil. Bunun farkındayız" diye konuştu.

Kız öğrenciler için ayrı okullar açılması yönündeki hükümet kanadında yapılan tartışmalara da değinen Ataselim, "Şimdi de resmen çocuk istismarını, kız çocuklarının okullara gönderilmemesinin ya da hangi okullara gittikleri oranda toplumda bir tür ayrışma ve bir tür dışlama yaratacak zemini yaratmanın peşindeler. Onların dertleri kız çocuklarının okuması falan değil. Onların dertleri bu ülkeyi bir karanlığa sürüklemek" dedi.

Davada, sanık Kadir İstekli “cinsel istismar ve cinsel saldırı” suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’” suçundan 22 yıl altı aya kadar ceza isteniyor.

ANKA / GY, EC