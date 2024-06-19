Hizbullah'tan Kıbrıs'a saldırı tehdidi

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah Avrupa Birliği (AB) üyesi Kıbrıs'a saldırabilecekleri tehdidinde bulundu. Nasrallah, İsrail ile kapsamlı bir savaşa girilmesi halinde "kural tanımayacaklarını" ve "İsrail'in hiçbir yerde Hizbullah saldırılarından kaçamayacağını" söylediği televizyondan yayınlanan konuşmasında, potansiyel hedefler arasında ilk kez Kıbrıs'ı da saydı.

Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimini, havalimanları ve askeri üsleri İsrail ordusuna kullandırmaması yönünde uyaran Nasrallah, bu olursa adanın "hedef sayılacağını" ifade etti. "Düşman, kendimizi en kötüsüne hazırladığımızı biliyor" diyen Hizbullah lideri, "Roketlerimizden kaçacak hiçbir yer yok. Bizi karadan, havadan ve denizden bekleyin" ifadelerini kullandı.

Nasrallah daha önce de Lübnan'ın Avrupa Birliği (AB) ile yaptığı göç anlaşmasına itiraz etmiş, Kıbrıs'a gitmek isteyen tüm mültecilere denizlerin açılmasını istemişti. Güney Kıbrıs hükümeti ise geçen ay yapılan bu çağrıya tepki göstermişti.

"Ordu savaş onayı aldı"

Gazze'de çatışmalar dokuzuncu aya girerken İsrail ordusu bir yandan da kuzey sınırında olası Lübnan operasyonuna yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

ABD ve Fransa'nın tansiyonu düşürmeye yönelik çabalarına rağmen İsrail ordusu, Lübnan'a müdahale için gerekli onayı aldığını açıkladı. Salı günü geç saatte ordudan yapılan açıklamada, "Lübnan'a yönelik saldırı planları onaylandı" denildi. Söz konusu onayın ne anlama geldiği ise henüz belirsiz. Bazı İsrailli güvenlik uzmanları savaşın "birkaç hafta uzaklıkta" olduğunu söylerken, diğerleri hükümetin bir ateşkes yapmakla daha çok ilgilendiği görüşünde.

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz da İran yanlısı Şii Hizbullah milislerini, "topyekûn bir savaş" ile yok etme tehdidinde bulundu.

7 Ekim'deki Hamas baskınından bu yana kuzeyde Hizbullah militanları ile İsrail askerleri arasında çatışmalar neredeyse aralıksız sürüyor. İsrail savaş uçakları bugün de Lübnan'daki bazı Hizbullah hedeflerini bombaladı. İran destekli grup da, İsrail saldırılarına roket atışlarıyla karşılık verdi.

Ekim'den beri süren saldırılarda aralarında sağlık görevlileri ve gazetecilerin olduğu en az 401 Lübnanlı yaşamını yitirdi. Lübnan'da 90 bin, İsrail'in kuzeyindeki köylerde ise 60 bin kişi çatışmalar sebebiyle yerinden oldu.

Reuters,AFP / MUK,ET

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl ulaşabilirim?