Hizbullah'tan İsrail'e Hamas ile "dayanışma" saldırısı

İran destekli Hizbullah, radikal İslamcı Hamas ile "dayanışma" için Lübnan'dan İsrail'deki üç hedefi vurdu. Mısır'da ise bir polis, iki İsrailli turist ile bir Mısırlıyı vurarak öldürdü.

Filistinli radikal İslamcı örgüt Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını başlatmasından bir gün sonra İran destekli Hizbullah milisleri Lübnan'dan İsrail'e saldırı düzenledi. Şii milisler Pazar günü yaptığı açıklamada, "çok sayıda topçu mermisi ve güdümlü füzelerle" sınır bölgesindeki İsrail hedeflerinin vurulduğunu belirtti. Açıklamada, saldırının Hamas ile "dayanışma" amacıyla düzenlendiği kaydedildi.

Hizbullah, Lübnan'a ait olan ancak İsrail işgali altındaki Kefr Şuba bölgesinde "Siyonist düşmana" ait üç noktanın vurulduğunu bildirdi. AFP haber ajansına konuşan bölge sakinleri de sabah saatlerinde İsrail yönüne roket saldırıları düzenlendiğini aktardı.

Hizbullah, Hamas'ın saldırılarını "kahramanca operasyon" olarak nitelendirerek bu örgütü tebrik etmiş, Hamas da Hizbullah'a, İsrail'e karşı mücadeleye katılma çağrısı yapmıştı.

Hizbullah'ın saldırısı sonrasında, İsrail'e ait askeri noktalarda hasar meydana geldi Fotoğraf: Hussein Malla/AP/picture alliance

İsrail, Hizbullah hedeflerini vurdu

İsrail ordusu ise Lübnan'ın güneyinden düzenlenen saldırılara karşılık verdi. Ordudan yapılan açıklamada, İsrail birliklerinin Lübnan'da saldırıların düzenlendiği mevzileri vurduğu belirtildi.

İsrail ordusu, ayrıca Hizbullah'ı Hamas'ın başlattığı askeri gerginliğe karışmaması konusunda uyardı. Ordu Sözcüsü Richard Hecht, "Hizbullah'a müdahil olmamasını tavsiye ediyoruz. Gelirlerse de, buna hazırız" ifadelerini kullandı.

İsrail ile Lübnan arasındaki tampon bölgede konuşlu Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Görev Gücü (UNIFIL) ise itidal çağrısında bulundu. "Her iki tarafın yetkilileriyle de temas halindeyiz" açıklamasında bulunan UNIFIL, tansiyonun daha da yükselmesini önlemeyi hedeflediğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2000 yılında belirlenen, İsrail ile Lübnan arasındaki sınırı oluşturan Mavi Hat'ta yaklaşık 13 bölge tartışma yaratıyor. İsrail ve Hizbullah arasında 2006 yılında 34 gün süren bir savaş yaşanmış, Lübnan tarafından bin 200'den fazla, İsrail tarafında ise 160 civarında kişi hayatını kaybetmişti.

Mısır'da bir polis memuru iki İsrailli turisti öldürdü

Mısır'ın İskenderiye kentinde ise bir polis memuru, İsrailli iki turisti vurarak öldürüldü. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Pazar günü yaptığı açıklamada, Mısırlı turist rehberinin de öldürüldüğü olayda, bir Mısırlı'nın ise yaralandığını bildirdi.

Mısır emniyet çevrelerinden edinilen bilgiye göre, söz konusu turistleri ve rehberi öldürdüğü öne sürülen polis memuru gözaltına alındı. Polisin ifadesinde, kontrolü kaybederek, rastgele turistlerin üzerine ateş açtığını belirttiği aktarıldı.

Mısır'da İsraillilere yönelik ilk kez böyle bir saldırı düzenlendi. Mısır, İsrail ile ilişkilerini normalleştiren ilk Arap ülkesi olmuştu. İki ülke arasında güvenlik ve enerji alanında sıkı iş birliği bulunmasına rağmen, Mısır'da hâlâ birçok kişi Filistinlilerle dayanışma gösteriyor.

AFP, rtr / JD,ET

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