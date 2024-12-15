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Hizbullah: Suriye'deki askeri ikmal hattını kaybettik

15 Aralık 2024

Hizbullah lideri Naim Kasım Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte Tahran ile aralarındaki silah ikmal hattının da kapandığını söyledi.

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Naim Kasım
Naim KasımFotoğraf: Bilal Hussein/AP/picture alliance

Hizbullah lideri Naim Kasım Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesi sonrasında ilk kez kamuoyuna bir açıklama yaptı. Kasım, televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasında rejimin devrilmesiyle birlikte Hizbullah'ın Suriye topraklarından geçen silah ikmal hattının da kapandığını söyledi.

"Hizbullah askeri tedarik yolunu kaybetti" diyen Kasım bunun İsrail'e karşı savaşta "küçük bir detay" olduğunu vurguladı. Direnişin "esnek" olduğunu belirten Kasım, asıl önemli olanın "süreklilik" olduğunu ifade etti.

Lübnan Hizbullahı'nın en güçlü destekçisi olan İran, örgüte Suriye üzerinden karayoluyla silah desteğinde bulunuyordu. Müttefiki Esad rejiminin düşmesi İsrail'in düşmanı İran açısından da bir yenilgi oldu.

Kasım Suriye'de Beşar Esad'ı düşüren radikal İslamcı Heyet Tahrir Şam ve müttefik grupları kast ederek "Umuyoruz ki Suriye'deki yeni yönetim İsrail'i düşman olarak değerlendirir ve onunla ilişkileri normalleştirmez" dedi. Kasım açıkça net bir pozisyon alana dek bu gruplar hakkında bir yargıda bulunmayacaklarını söyledi.

dpa / EC, BÜ

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