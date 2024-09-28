Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürüldü

İsrail ordusu, Cuma günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü duyurdu. Hizbullah da, Cumartesi öğleden sonra yaptığı açıklamada "Büyük ve ölümsüz şehitlerin arasına katılan" Nasrallah'ın ölümünü doğruladı.

İsrail Ordusu'nun X hesabından paylaşılan bir görselde, Hizbullah'ın yönetici kadrosunun şu an dek öldürülen üyelerinin fotoğrafları paylaşıldı:

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de yayınladığı bir video mesajda "Mesaj çok net. İsrail vatandaşlarını tehdit eden herkesi nasıl etkisiz hale getireceğimizi biliyoruz. Kuzeyde, güneyde ve daha uzaklarda" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun uzun süren hazırlıklardan sonra Nasrallah ve Hizbullah karargahını vurma planını hayata geçirdiğini ifade eden Halevi, "Doğru zamanda ve çok hassas bir şekilde yapıldı. Alet çantamızdaki son şey bu değil. İleri gitmek adına daha fazla kabiliyetimiz var" dedi.

Hasan Nasrallah kimdir?

64 yaşındaki Hasan Nasrallah 1992 yılından bu yana Lübnan'daki Hizbullah grubunun liderliğini yürütüyordu. Şii dini liderlerle ve Filistinli Hamas gibi gruplarla ittifaklar kuran Nasrallah, Lübnan'ın önemli silahlı ve siyasi aktörlerinden biriydi. Nasrallah bir süredir İsrail'in suikastinden korunmak için hayatını saklanarak geçiriyordu.

2006 yılında Hizbullah'ın İsrail'le sert bir çatışmaya girdiği dönemin ardından kamuoyunda daha az görünmeye başlayan Hasan Nasrallah, 2014'te Lübnan'ın Hizbullah yanlısı gazetesi El-Ahbar'a verdiği röportajda sürekli yer değiştirdiğini belirtmiş ancak sığınakta yaşadığını reddetmişti.

İran tarafından desteklenen Hizbullah, Lübnan'daki 15 yıllık iç savaşın 1990'da sona ermesinin ardından silahları bırakmayı reddeden tek grup. İsrail uzun yıllardır Nasrallah'ın ve Hizbullah'ın İsrail'in varoluşuna büyük tehdit oluşturduğunu iddia ediyordu.

Evli ve dört çocuk babası olan Nasrallah, 1960’ta Beyrut'un doğusundaki yoksul bir mahallede dokuz kardeşin en büyüğü olarak dünyaya geldi. Aile Lübnan iç savaşının başlamasıyla Beyrut'u terk edip Lübnan'ın güneyindeki köylerine döndü.

Nasrallah Irak'ın Şii bölgesi Necef'te üç yıl boyunca siyaset ve din eğitimi aldı. Bu dönemde muhalif faaliyetleri sebebiyle Irak lideri Saddam Hüseyin yönetimi tarafından ülkeden kovuldu. O süreçte Lübnan siyasetine odaklanan Nasrallah 1982'de İsrail'in Lübnan'ı işgal etmesi üzerine örgütlenen Hizbullah'ın kurucuları arasında yer aldı.

1992 yılından sonra Nasrallah'ın liderliğinde faaliyetlerini sürdüren Hizbullah'ın on binlerce üyesi olan silahlı kanadı bulunuyor. Örgütün ayrıca Lübnan Parlamentosu'nda vekilleri bulunuyor. Avrupa Birliği ve ABD'nin terör örgütü olarak kabul ettiği Hizbullah'ın tüm faaliyetleri Almanya tarafından da 2020 yılında yasaklandı.

AFP,dpa / EÇ,ET

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