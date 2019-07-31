 Hizbullah: Lübnan′da İsrail′e ait iki İHA düştü | DÜNYA | DW | 25.08.2019

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DÜNYA

Hizbullah: Lübnan'da İsrail'e ait iki İHA düştü

Hizbullah Beyrut'un güneyinde İsrail’e ait iki İHA'nın düştüğünü duyurdu. İsrail ordusu önceki gece İran'ın "katil İHA'larının" saldırısını engellemek için Suriye’deki bazı hedefleri vurduğunu açıklamıştı.

Arşiv - İsrail'e ait Heron tipi İHA

Arşiv - İsrail'e ait Heron tipi İHA

Hizbullah Pazar günü yaptığı açıklamada Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde bir İsrail İHA'sının (insansız hava aracı) düştüğünü, bir diğerinin ise aynı bölgede havada infilak ettiğini bildirdi.

Açıklamada ilk İHA'nın, militanların basın bürosu yakınlarında düştüğü ve enkaz parçalarının toplandığı belirtilirken, Hizbullah ve Lübnan ordusunun bölgeyi çembere aldığı kaydedildi. Bölge sakinleri ve görgü tanıkları da sabahın erken saatlerinde şiddetli bir patlama duyduklarını aktardı.

İsrail'den ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. İsrail daha önce, İran'ın "katil İHA'larının" topraklarına saldırılarını engellemek için komşu Suriye'deki İran hedefleri vurduğunu açıklamıştı. Ancak Tahran Suriye'deki varlıklarına yönelik herhangi bir saldırı olmadığını duyurdu.

İsrail ordu sözcüsü Jonathan Conricus, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Cumartesiyi Pazara bağlayan gece Şam'ın güney doğusundaki Akraba köyüne saldırı düzenlediğini açıklamıştı. Sözcü bu tip İHA’ların patlayıcı yüklü olduğunu ve bir füze gibi çalıştığını kaydetmiş ve söz konusu olaydan İran ve Suriye'yi sorumlu tutmuştu.

Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi, İsrail'in bu operasyonu sırasında iki Hizbullah milisi ve bir İran vatandaşının öldüğünü bildirdi.

İsrail-Hizbullah gerilimi

Beyrut'un güneyi İran'ın desteklediği ve İsrail ile çatışan Şii Hizbullah'ın kalesi konumunda. İsrail, İran'ın desteklediği Hizbullah'ı sınırları dışındaki en büyük tehdit unsuru olarak görüyor ve Suriye'deki İran hedeflerine düzenli olarak saldırılar düzenliyor.

2006'daki Lübnan Savaşı’nda Hizbullah ve İsrail ordusu arasında bir ay boyunca devam eden çatışmalarda Lübnan tarafında yaklaşık bin 200 kişi, İsrail tarafında ise 158 kişi yaşamını yitirmişti.

Lübnan İsrail'in geçen yıllarda pek çok kez hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletlere şikayette bulunmuştu.

dpa,Reuters/BW,ET

© Deutsche Welle Türkçe 

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