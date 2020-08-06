 Hiroşima bugün ″Little Boy″un kurbanları için ağlıyor | DÜNYA | DW | 06.08.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Hiroşima bugün "Little Boy"un kurbanları için ağlıyor

Atom bombası, bundan tam 75 yıl önce ilk kez ABD tarafından Hiroşima'ya atıldı. Hiroşima bugün bu saldırıda hayatını kaybeden 140 bin kişiyi anıyor. Dünyadaki nükleer tehdit ise devam ediyor.

Japonya'da bugün Hiroşima'da hayatını kaybedenler için anma töreni düzenleniyor

Japonya'da bugün Hiroşima'da hayatını kaybedenler için anma töreni düzenleniyor

Japonya'nın Hiroşima kenti bugün insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden birinde hayatını kaybedenleri anıyor. ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarında Hiroşima'ya attığı "Little Boy" adlı atom bombası, yarısı saldırı anında, diğer yarısı da sonrasında olmak üzere 140 bin kişinin ölümüne yol açmıştı.

Dünyadaki ilk nükleer saldırının 75'inci yılı vesilesiyle bir barış deklarasyonu açıklayan Hiroşima Belediye Başkanı Kazumi Matzui, dünyaya nükleer silahlar ya da korona pandemisi dahil insanlığa yönelik her tehdide karşı birlik olma çağrısı yaptı.

Matzai, sivil toplumun "bencil ulusalcılığı" reddetmesi ve her tür tehdide karşı birlik olunması gerektiğini belirterek ülkesini BM'nin Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'na taraf olmaya çağırdı. Matzai, Japonya'nın nükleer silah sahibi ülkelerle nükleer silahı olmayan ülkeler arasında bir arabuluculuk rolü üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Hiroşima'ya atılan atom bombası sonucu mantar bulutları oluşmuştu

Hiroşima'ya atılan atom bombası sonucu mantar bulutları oluşmuştu

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ise Hiroşima'nın 75'inci yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada BM anlaşmasına değinmedi. Ancak Abe, "Atom bombasının kurbanı olan tek ülke olarak Japonya'nın nükleer silahların ortadan kaldırılması için çaba göstermesi bir yükümlülük. Japonya, kalıcı barış içinde ve nükleer silahsız bir dünya için elinden geleni yapacak" dedi.

"Daha tehlikeli nükleer silahlar üretiliyor"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de bir video mesajıyla Hiroşima kurbanlarını andı. "Bölünme, güvensizlik ve eksik diyalog, dünyayı dizginlenemeyen bir nükleer yarışa geri dönmekle tehdit ediyor" diyen Guterres, nükleer silaha sahip olan ülkelerin silahlarını modernize ettikleri ve daha tehlikeli silahlar ve nükleer başlıklar geliştirdikleri uyarısında bulundu.

Japan 75 Jahre nach Hiroshima

Guterres, nükleer riskin tamamen bertaraf edilebilmesi için nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da yeni bir nükleer silahlanma yarışına karşı uyardı. Maas da nükleer silahlanmadaki yeni teknolojilerin tehlikeli bir eşitsizlik yarattığını söyledi.

Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması, üç yıl önce BM'de üçte ikilik çoğunlukla kabul edilmişti. Anlaşma şimdiye kadar 32 ülkede onaylandı. Nükleer güç sabihi ülkeler ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya ise anlaşmaya taraf değil. Ayrıca NATO ülkeleri de Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'na karşı çıkıyor. 

Atom bombası atıldıktan sonra Hiroşima

Atom bombası atıldıktan sonra Hiroşima

Üç gün sonra da Nagazaki'ye atıldı

ABD, Hiroşima'dan üç gün sonra, 9 Ağustos 1945'te de Nagazaki'ye atom bombası attı. Nagazaki'de de en az 74 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. İkinci Dünya Savaşı, atom saldırılarının ardından Japonya'nın 15 Ağustos 1945'te teslim olmasıyla sona erdi. Nükleer saldırılarının etkisi Japonya'da yıllar boyu devam etti ve binlerci kişi radyoaktif kalıntıların yol açtığı hastalıklara maruz kaldı.

Hiroşima'daki bugünkü anma töreni korona pandemisi nedeniyle kısıtlı bir katılımla düzenlenecek.

dpa/HS,ETO

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

"Hakikat, Hiroşima ve Nagasaki’deki mezarların arasında"

Beyrut'taki dev patlama, Almanya'nın Türkiye'nin dört kenti için kaldırdığı seyahat uyarısı ve Hiroşima saldırısının yıl dönümünde nükleer silahlanma konusu Alman basınında öne çıkan yorum konuları.  

Hiroşima'nın 70'inci yıldönümü

Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası atılmasının 70'inci yıldönümünde anma töreni düzenlendi. BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, 'Bir daha asla Hiroşimalar, Nagazakiler yaşanmasın' çağrısında bulundu.  

Nagazaki'ye atom bombası atılmasının 70. yıldönümü

Nagazaki'ye atom bombası atılmasının 70. yıldönümünde kurbanlar düzenlenen törenlerle anıldı.  

Benzer içerik

Japan 75 Jahre nach Hiroshima

"Hakikat, Hiroşima ve Nagasaki’deki mezarların arasında" 06.08.2020

Beyrut'taki dev patlama, Almanya'nın Türkiye'nin dört kenti için kaldırdığı seyahat uyarısı ve Hiroşima saldırısının yıl dönümünde nükleer silahlanma konusu Alman basınında öne çıkan yorum konuları.

Japan Nagasaki - Atombombe

Nagazaki'ye atom bombası atılışının 73'üncü yıldönümü 09.08.2018

Japonya'nın Nagazaki kenti İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde ABD'nin attığı atom bombasının kurbanlarını anıyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, tüm devletlere nükleer silahsızlanma çağrısı yaptı.

DW Haber - 06.08.2019 06.08.2019

DW Haber'in gündeminde, baro başkanlarından tutuklu Cumhuriyet çalışanlarına destek, Kaz Dağları'ndaki altın madeni projesine yönelik tepkinin büyümesi, Moskova'daki protestoları izleyen DW muhabirinin gözaltına alınması, ABD ile Çin arasındaki döviz kuru gerilimi ve ABD'nin 74 yıl önce atom bombası attığı Hiroşima'da ölenlerin anılması konuları var.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Beyrut'ta patlama: "İhmalde sorumluluk kimin?"

Beyrut’taki patlamanın kaynağı olarak görülen amonyum nitratın limanda tutulmasında sorumluluğun kimde olduğu tartışılıyor. Uzun yıllardır bölgeden bildiren gazeteci Levent’e göre, sorumluluk hükümette.  

FOTO-GALERİ

default

Fotoğraflarla Beyrut'taki korkunç patlama

Lübnan'ın başkenti Beyrut'a sarsan patlamada en az 100 kişi hayatını yitirdi, binlerce de yaralı var.  