Hiranur Vakfı davasında karar çıktı

Kamuoyunda Hiranur Vakfı davası olarak bilinen yargılamada karar çıktı. Altı yaşındaki çocuk H.K.G. ile evlendiğini iddia eden Kadir İstekli'ye verilen hapis cezası ağırlaştırıldı.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G.'yi altı yaşındayken 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile imam nikahı kıydırdığı iddiasına ilişkin davada karar çıktı.

Mahkeme, firari anne Fatıma Gümüşel için yakalama kararı alırken sanık Kadir İstekli 36 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel ise 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İsteklibugünkü duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS adlı online bağlantı yöntemi ile katıldı. Tutuklu Kadir İstekli "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 21 yıl, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 15 yıl olmak üzere toplamda 36 yıl; tutuklu baba Yusuf Ziya Gümüşel ise "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, firari anne Fatıma Gümüşel için ise tutuklamaya yönelik yakalama kararının devamına karar verdi. Anne Fatıma Gümüşel yakalanırsa 16 yıl 8 ay hapis yatacak.

Davada verilen ilk karar bozulmuştu?

H.K.G. davası kapsamında 23 Ekim 2023 tarihinde Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Kadir İstekli 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve anne Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar gözaltına alınırken Fotoğraf: DHA

Ancak daha sonra İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararı bozdu ve ve yeniden yargılama istedi.

Ne olmuştu?

Yusuf Ziya Gümüşel'in 1998 doğumlu kızı H.K.G.'yi 2004 yılında "dini nikah" adı altında 29 yaşındaki müridi İstekli ile evlendirdiği iddiası ülkede infial yaratmıştı.

Devlet korumasına alınan H.K.G. 13 yaşındaki nişan fotoğrafları ile Kadir İstekli ile arasındaki görüşmelerin ses kaydını "delil" olarak savcılığa sunmuştu.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Aralık 2022'de Gümüşel ve İstekli'nin tutuklanmasına karar vermişti. Adli Tıp'tan alınan raporda, H.K.G.'nin yaşadıkları nedeniyle ruh sağlığının bozulduğu tespit edilmişti.

DHA / MUK,HS