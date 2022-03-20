 Hipersonik füzeler savaşın seyrini değiştirebilir mi? | DÜNYA | DW | 21.03.2022

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DÜNYA

Hipersonik füzeler savaşın seyrini değiştirebilir mi?

Rus ordusu, Ukrayna'da "Kinjal" adı verilen hipersonik füzeleri kullanmaya başladı. Hızı 12 bin 350 kilometre/saate ulaşabilen bu füzelere karşı koymak neredeyse imkansız. Bu füzeler, savaşın seyrini değiştirebilir mi?

Russland: Hyperschall-Rakete Kinschal

Rusya Savunma Bakanlığı, hafta sonu Ukrayna'nın Mikolayiv bölgesinde bir yakıt deposunu "Kinjal" adlı hipersonik füzeyle vurduğunu açıkladı. Bakanlık, hipersonik füzenin Kırım hava sahası kullanılarak ateşlendiğini ve vurulan depodan ülkenin güneyindeki Ukrayna askeri güçlerinin yakıt ihtiyacını karşıladığını iddia etti. Peki vurulması neredeyse imkansız olan bu füzelerle ilgili ne biliniyor? Ya da bu füzeler savaşın seyrini değiştirebilir mi?

Kinjal füzesini diğerlerinden ayıran özellikler neler?

Rus kaynaklarına göre yaklaşık sekiz metre uzunluğundaki bu füzeler çok hızlı ve manevra kabiliyeti de ulaştığa hıza rağmen son derece yüksek. Bu füzeler, ağırlığı 480 kilograma kadar ulaşan konvensiyonel ya da nükleer başlıkları taşıyarak hedefini vurabiliyor. 

Bu füzeler ne kadar hızlı?

Moskova, bu füzelerin ses hızından 10 kat daha fazla hızlı ilerleyebileceğini, yani hızının 12 bin 350 kilometre/saate ulaşabileceğini söylüyor. Ancak Batılı ülkeler, Moskova'nın bu iddiasına şüpheyle yaklaşıyor. Kasım 2020 tarihli bir NATO belgesinde Kinjal olarak nitelenen hipersonik füzelerin yanıltıcı olabileceği belirtiliyor ve bu füzelerin ses hızından 5 kat fazla uçamadıkları ifade ediliyor. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse de hızlı füzeler arasında yer alan ABD yapımı Tomahawk seyir füzelerinin saatte ulaştığı hız yaklaşık 900 kilometre.

Bu füzeler nasıl fırlatılıyor?

Kinjal füzeleri, yüksek irtifada MiG-31 tipi savaş jetleri tarafından fırlatılıyor. Ancak savaş jetinden güvenli bir mesafede uzaklaşınca ateşleniyor. Kinjal, 20 kilometre yüksekliğe kadar çıkarıldıktan sonra hedefine doğru ateşleniyor. MiG-31'den fırlatıldıktan sonra füzenin menzili ise 2 bin kilometreye kadar ulaşabiliyor.

Bir Ukrayna askeri

Bir Ukrayna askeri

Kinjal ne zaman ve ne için geliştirildi?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu füzelerin varlığını Mart 2018'de duyurmuştu. Kısa bir süre sonra da füze testlerinin başırılı geçtiği açıklandı. Putin için bu füzeler Batı savunma sistemlerine karşı "dokunulmaz" olmayı sağlıyor. Batılı istihbarat servislerine göre Rusya, bu füzeleri özellikle Avrupa'daki kritik askeri altyapılara saldırı amacıyla ya da ABD'nin füze savunma sistemine karşı geliştirdi. Uçak gemilerinin de bu füzelerin hedefi olabileceği belirtiliyor.

Hipersonik füze geliştiren başka ülkeler de var mı?

Evet, özellikle ABD ve Çin'in bu konuda devam eden çalışmaları olduğu biliniyor. Almanya, Fransa, İngiltere Avustralya ve Hindistan'ın da bu konuda araştırmalar yaptığı belirtiliyor.

Kinjal adlı hipersonik füzeler Ukrayna'daki savaşın seyrini değiştirebilir mi?

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, CBS televizyonuna verdiği demeçte, bu füzelerin kullanılmasının Ukrayna'daki savaşta belirleyici rol oynayacağını düşünmediğini söyledi. Austin, Putin'in Ukrayna'daki birliklerinin ilerlemesini sağlamak için zaman kazanmaya çalıştığı kanısında. NATO çevrelerinde de benzer tahminler yapılıyor. Rus hava kuvvetleri, Kinjal olmadan da zaten Ukrayna'nın hava kuvvetlerinden daha güçlü. Rusya'nın kararlılığını göstermek ve Ukrayna'nın teslim olmasını sağlamak için bu füzeyi kullanmış olabileceği de tahmin ediliyor.

dpa/HS,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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