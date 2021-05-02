Hint hükümetine "lebalep" eleştirisi

Koronavirüsün Hint mutantı Türkiye dahil dünyanın pek çok ülkesine yayılırken hükümetler birbiri ardına Hindistan ve bölge ülkelerinden uçuşlara kısıtlamalar getiriyor.

Hindistan'da ise koronavirüs bağlantılı ölümlerin sayısında, son 24 saatte 3 bin 780 kişiyle şimdiye kadarki en büyük artış kaydedildi. Son 24 saatte 382 bin 315 yeni vaka tespit edilirken Hindistan, dünyada ABD'nin ardından vaka sayısının 20 milyon eşiğini geçtiği ikinci ülke oldu.

Bulaşıcılığı çok yüksek olan Hint mutantı nedeniyle ülkedeki hastanelerde yatak ve solunum cihazı sıkıntısı çekildiği, morg ve krematoryumların dolduğu bildiriliyor. Yatak ya da solunum cihazı sırası beklerken pek çok kişinin ambulanslar ya da otoparklarda yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Oksijen sıkıntısına karşı ülkenin çeşitli bölgelerine sıvı oksijen taşıyan 25 tren gönderildiği kaydedildi.

Hükümet zor durumda

Ülkede durumun bu hale gelmesinden sorumlu tutulan hükümet ise zor durumda. Başbakan Narendra Modi liderliğindeki hükümet, pandemide ikinci dalgayı frenlemede geç kalmakla suçlanıyor. Ülkede son aylarda kitlesel mitinglere izin verilmesi ve Hinduların en önemli dini bayramı Kumb Mela'da oluşan kalabalıklar nedeniyle hükümet eleştiri oklarına hedef olmuştu. Ülkede 48 gün süren Kumb Mela Bayramı 27 Nisan'da sona ermiş, bu süre zarfında yüz binlerce Hindu, kutsal olduğuna inandıkları Ganj Nehri sularında yıkanmak üzere Haridyar kentine akın etmişti.

Muhalefet hükümeti ülke çapında tam kapanma ilan etmeye çağırırken hükümet ekonomik endişeler nedeniyle buna yanaşmıyor. Muhalefetteki Ulusal Kongre partisinden milletvekili Rahul Gandi, koronavirüsün yayılmasını durdurmanın tek yolunun tam kapanma olduğunu söyleyerek "Hükümetin ataleti pek çok masum cana mal oluyor" dedi.

Başbakan Modi'ye istifa çağrıları da birbiri ardına geliyor. Son olarak dünyaca ünlü Hint yazar Arundhati Roy, "Bizim bir hükümete ihtiyacımız var. Acilen. Nefes alamıyor, ölüyoruz. Bu sizin yarattığınız bir kriz. Çözemiyor, daha da kötüleştiriyorsunuz. Lütfen gidin" çağrısı yaptı.

1,3 milyar nüfuslu Hindistan'da aktif vaka sayısı 3 milyon 450 bin olarak tahmin ediliyor. Ancak gerçek ölü ve vaka sayısının tahminlerden 5 ila 10 kat daha fazla olduğu düşünülüyor.

rtr/BK,HS

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