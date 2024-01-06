Hindistan'dan uzay araştırmalarında yeni başarı

Uzay araştırmalarında son yıllarda ciddi bir atılım yapan Hindistan yeni bir başarıya imza attı.

Hindistan'ın uzaya gönderdiği gözlem aracı Aditya-L1, Güneş'in yörüngesine girdi. Güneş'in en dış tabakalarını ölçme ve gözlemlemeye yönelik araçlar taşıyan Aditya-L1, geçen Eylül ayı başında fırlatılmıştı.

Hindistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Jitendra Singh, X hesabından yaptığı paylaşımda uzay aracının "Güneş-Dünya bağlantısının gizemini keşfedeceği" yörünge noktasına ulaştığını belirtti. Uzay aracı Aditya-L1, Lagrange 1 noktasından yürüteceği kapsamlı çalışmalarda Güneş tacına ve bu katmanın uzay havasına etkilerine odaklanacak.

Aditya-L1'nin ulaştığı Lagrange 1 noktası, Dünya'dan 1,5 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bu, Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin yalnızca yüzde 1'ine tekabül ediyor.

Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden fırlatılan gözlem aracı Aditya-L1 Fotoğraf: AP

Modi: Devamı gelecek

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de X hesabından yaptığı paylaşımda, kaydedilen başarıyı, ülkesinin uzay programındaki yeni bir "kilometre taşı" olarak niteledi.

"Bu, bilim insanlarımızın amansız kararlılıklarının kanıtıdır" ifadesini kullanan Hindistan Başbakanı, "insanlığın yararı için bilimin yeni sınırlarını zorlamaya devam edeceklerini" sözlerine ekledi.

Daha önce Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Güneş Sistemi'nin merkezine sayısız uzay aracı göndermişti. Japonya ve Çin de Dünya'nın yörüngesine kendi Güneş gözlem araçlarını yollayan ülkeler arasında yer alıyor. Ancak Hindistan, Güneş'in yörüngesine uzay aracı yerleştiren ilk Asya ülkesi oldu.

DW,rtr,AFP / CÖ,ET

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