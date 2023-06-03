Hindistan'daki tren kazasında can kaybı 300'e yaklaştı

Hindistan'da son yılların en büyük tren kazasında en az 288 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin ailelerine 1 milyon rupi (Yaklaşık 250 bin TL) tazminat ödeneceği açıklandı.

Hindistan'ın Odisha eyaletinde dün akşam meydana gelen tren kazasında can kaybı artıyor.

Odisha İtfaiye Hizmetleri Genel Direktörü Sudhanshu Sarangi, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, şu ana kadar kazada 288 kişinin öldüğünün belirlendiğini söyledi. Ajans, ölü sayısının 380'e ulaşmasından endişe edildiğini bildirdi.

Hâlen enkaz altında bulunan yolcular olabileceği düşüncesiyle devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında da bilgi veren Sarangi, ulaşılması muhtemel kazazedelerin hayatta olma ihtimallerinin düşük olduğunu ifade etti.

Yetkililer, kazada yaklaşık 900 kişinin de yaralandığını açıkladı. Odisha eyalet yönetiminin en üst düzey yetkilisi olan P.K. Jena, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, yaralılardan 200'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.

Kazada hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesinde güçlükler yaşandığını ifade eden Jena, "Yakınlarının teşhisi için kanıt sunabilen ailelere otopis sonrası cenazeler teslim ediliyor. Kimlik tespiti yapılamayanlar içinse DNA testi gibi protokollere başvurulması gerekecek" dedi.

Faciaya neden olan olaylar silsilesi, bir yolcu treninin raydan çıkmasıyla başladı. Fotoğraf: Dibyangshu SARKAR/AFP/Getty Images

ANI haber ajansı, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin de kaza yerine gitmek için yola çıktığını bildirdi.

Faciaya neden olan olaylar silsilesi, Bengaluru kentinden Kalküta şehrine giden yolcu treninin raydan çıkmasıyla başladı. Bitişikteki rayların üzerine devrilen vagonlara daha sonra Kalküta yönünden gelen bir yolcu treni çarptı. Chennai-Kalküta seferini yapan bu trenin bazı vagonları kazanın ardından park hâlindeki bir yük trenine de vurdu.

Kaza yerindeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Fotoğraf: Satyajit Shaw/DW

Hindistan Demiryolu Bakanı Ashwini Vaishnaw, kazada ölenlerin ailelerine 1 milyon rupi (Yaklaşık 250 bin TL), ağır yaralıların ailelerine 200 bin rupi, hafif şekilde yaralananların ailelerine ise 50 bin rupi verileceğini duyurdu. Vaishnaw, Hindistan'da 1995'ten beri gerçekleşen en büyük tren kazası olarak kayıtlara geçen faciayı, "Büyük ve trajik bir kaza" olarak niteledi. Firuzabad'da 1995 yılında iki trenin çarpıştığı kazada 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Hindistan tarihinin en büyük tren kazası ise 1981 yılında gerçekleşti. Hindistan'ın Bihar eyaletinde bir köprüden geçerken raydan çıkan trenin nehre düşmesi sonucu 800 ila bin insan yaşamını yitirmişti.

DW,rtr,AFP,AP/CÖ,HT

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