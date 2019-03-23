 Hindistan′daki gaz sızıntısında dokuz ölü | DÜNYA | DW | 07.05.2020

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DÜNYA

Hindistan'daki gaz sızıntısında dokuz ölü

Hindistan'daki bir fabrikadan sızan kimyasal gaz nedeniyle dokuz kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki insanların panik içinde kaçarken sokaklarda bayılıp yere yığıldığı görüldü.

Sızıntıdan çok sayıda çocuk da etkilendi

Sızıntıdan çok sayıda çocuk da etkilendi

Hindistan'ın güneyindeki Andhra Pradeş eyaletinin Vishakhapatnam kentindeki bir fabrikadan sızan sentetik kimyasal stiren nedeniyle dokuz kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki yaklaşık bin kişinin de nefes alma güçlüğü çekmesine neden olduğu olayda, çok sayıda insan panik içinde kaçarken sokaklarda bayılıp yere yığıldı.

Hint yetkililer, olayda ölenler arasında sekiz yaşındaki bir kızın da olduğunu duyurdu.

Yerel yönetici VinayChand, LG Polimer Hindistan tarafından işletilen fabrikadaki gaz sızıntısının, tesiste çıkan bir yangın üzerine gerçekleştiğini açıkladı.

LG Polimer Hindistan'ın bağlı olduğu Güney Koreli şirket LG Chemical, fabrikadaki sızıntının "kontrol altında olduğunu" belirtti. LG Chemical, "sızıntının ve ölümlerin kesin nedeninin araştırıldığını" ifade etti.

Olayın ardından bölgedeki yüzlerce kişi tahliye edilirken 300'ü aşkın insan da hastaneye kaldırıldı.

DW,AFP,rtr/CÖ,TY

©️ Deutsche Welle Türkçe

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