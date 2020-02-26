Hindistan'daki çatışmalarda can kaybı artıyor

Hindistan'da tartışmalı vatandaşlık yasası nedeniyle düzenlenen protestoların ardından Müslümanlarla Hindular arasında yaşanan çatışmalarda can kaybı artıyor.

Protesto ve çatışmaların en yoğun şekilde gerçekleştiği Yeni Delhi'de yetkililer, ölü sayısının 35'e çıktığını, hafta başından beri yaşanan çatışmalarda 200'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu. Bu kişilerin büyük bölümünün tabanca, bıçak, sopa ve taş kullanılarak yapılan saldırılarda yaralandığı açıklandı.

Polis, yağma ve kundaklama vakalarının da yaşandığı Yeni Delhi'deki olaylarda şu ana kadar yaklaşık 130 kişinin yaralandığını belirtti. Uluslararası ajanslar, takviye güvenlik gücü sevk edilmesinin ardından Perşembe günü bölgede tansiyonun düştüğünü bildirdi.

Ayrımcılık eleştirisi

Hindistan'da yürürlüğe giren yasa, komşu ülkelerdeki dini azınlıkların Hint vatandaşı olmasını kolaylaştırıyor. Ancak Müslümanlar bu uygulamanın dışında tutuluyor.

Destekçilerini ve muhaliflerini karşı karşıya getiren kanuna yönelik protesto gösterileri, yasa taslağının geçen Aralık ayında parlamentoda kabul edilmesinin ardından başlamıştı. Öğrenciler ve Müslüman toplumundan geniş kesimlerin öncülük ettiği gösteriler daha sonra çatışmalara dönüşmüştü.

Yasa, Müslümanlara karşı ayrımcılık yaptığı ve Hindistan'ın seküler anayasasına zarar verdiği gerekçesiyle eleştiriliyor. Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi ise Müslümanlara karşı ön yargılı olduğu yönündeki suçlamaları reddediyor. Partiye göre söz konusu yasa, zulüm görmüş azınlıklara yardımcı olmayı amaçlıyor.

Birleşmiş Milletler: Kaygılıyız

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yasanın "büyük bir endişe" kaynağı olduğunu ve diğer grupların Müslümanlara yönelik saldırılarına polis tarafından göz yumulduğu yönündeki haberlerin kendilerini kaygılandırdığını belirtti. Bachelet, Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Şiddetin önlenmesi için tüm siyasi liderlere çağrıda bulunuyorum" dedi.

Yaklaşık 1,4 milyar kişinin yaşadığı ülkede nüfusun yüzde 80'ini Hindular, 180 milyonla ikinci büyük grubu ise Müslümanlar oluşturuyor.

DW,rtr,dpa / CÖ,ET

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