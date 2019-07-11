 Hindistan′da trenle içme suyu taşınıyor | YAŞAM | DW | 12.07.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

YAŞAM

Hindistan'da trenle içme suyu taşınıyor

Hindistan’da yetersiz yağış nedeniyle bir aydır su sıkıntısı çeken Tamil Nadu vilayetinin başkenti Chennai’ye 50 vagonluk bir trenle ilk su nakliyatı yapıldı.

Indien Wasserkrise in Chennai | Wasserzug (Reuters/P. Ravikumar)

Hindistan'da bir ayı aşkın süredir su sıkıntısı çeken Chennai kentine ilk yardım nakliyatı ulaştı. Ülkenin güneydoğusundaki metropole 2,5 milyon litre su taşıyan 50 vagonluk trenin kente vardığı açıklandı.

217 kilometre uzaklıktaki Jolarpet'ten yola çıkan trenin yolculuğunun yaklaşık beş saat sürdüğü bildirildi. Suyun ülkenin en büyük su kaynaklarından biri olan Mettur barajından taşındığı kaydedildi. İlk etapta her gün bir tren olmak üzere kente su taşınmaya devam edileceği belirtiliyor.

İçme suyu için uzun kuyruklar

Tamil Nadu vilayetinin başkenti olan 4,5 milyon nüfuslu Chennai'nin su rezervleri, yağışların uzun süre mevsim normalleri altında kalması nedeniyle tükenme noktasına gelmişti. Bunun sonucunda kentin su şebekesine pompalanan su yüzde 40 oranında azaltılmış, su idaresi tankerlerle sınırlı miktarda içme suyu dağıtımına başlamıştı.

Global Ideas Chennai Wassermangel

Chennai'de uzun süredir içme suyu kıtlığı yaşanıyor

İçme suyu önünde saatlerce kuyruk bekleyen kent sakinlerinin görüntüleri dünya çapında yankı uyandırıyor. Su sıkıntısı nedeniyle bazı okullar kapalı kalırken pek çok şirket, elemanlarından evden çalışmalarını talep ediyor.

Trenlerle taşınan suyun, Muson yağmurları başlayana kadar kentin asgari su ihtiyacını güvenceye alması hedefleniyor. Hindistan'da yağmur sezonu aslında Haziran ayında başladı, ancak yağışlar henüz ülke geneline yayılmamış değil. Chennai'de ise yağışlar genelde Ekim ve Kasım ayları arasında etkili oluyor.

dpa / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Cape Town'da vanalar kapanmak üzere

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük ikinci kenti Cape Town kuraklık ve susuzlukla boğuşuyor. Yağış azlığı nedeniyle barajların kuruduğu kentte, günlük su kullanım miktarı kişi başı 50 litreyle sınırlandırıldı. (05.02.2018)  

Yüz milyonlarca çocuk susuz

UNICEF’in raporuna göre dünya üzerindeki 36 ülkede “aşırı su sıkıntısı” yaşanıyor. Üstelik iklim değişiminin mevcut kötü durumu daha kötüleştirileceği uyarısı yapılıyor. Susuzluktan en çok etkilenenler ise çocuklar. (22.03.2017)  

Gazze'de susuzluk tehlikesi

İsrail'in Gazze'deki tek elektrik santralini vurmasının ardından, Filistinli yetkililer, susuzluk tehlikesinin de baş gösterdiğini açıkladı. BM ise okullarından birinde bir silah deposu buldu. (29.07.2014)  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

BdTD Klimawandel Eisschmelze (picture-alliance/dpa/S. M. Olsen)

İklim değişikliği arkeolojik mirası da tehdit ediyor

Dünyayı tehdit eden iklim değişikliği donmuş durumdaki arkeolojik kalıntıları da olumsuz etkiliyor.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

Tenis dünyasının en büyük starlarından Steffi Graf 50. yaşını kutluyor. Ünlü raketin zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  