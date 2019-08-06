 Hindistan′da tecavüz mağduru kadın duruşmaya giderken yakıldı | DÜNYA | DW | 05.12.2019

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DÜNYA

Hindistan'da tecavüz mağduru kadın duruşmaya giderken yakıldı

Hindistan'da 23 yaşındaki bir kadın tecavüzle suçladığı erkekler tarafından yakıldı. Kadının sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

Indien l Proteste gegen Vergewaltigungen (picture alliance/NurPhoto/S. Pal Chaudhury)

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bir kadın, tecavüzle suçladığı erkekler tarafından yakıldı. Polisin verdiği bilgilere göre, söz konusu kadın tecavüzle suçladığı iki erkek hakkında ifade vermek üzere mahkemeye giderken saldırıya uğradı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, beş erkek kadına önce saldırdı daha sonra da üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Aldığı yanıklar sonrası durumu kritik olan genç kadın tedavi için başkent Yeni Delhi'de bulunan bir hastaneye nakledildi. Kadını benzinle yakan beş erkek arasında tecavüz ile suçlanan iki zanlı da bulunuyor. Polisin verdiği bilgilere göre, olaydan kısa bir süre sonra beş erkek de yakalandı.

Geçtiğimiz Mart ayında beş erkek tarafından tecavüze uğrayan kadının suçladığı zanlılardan üçü yakalandı ancak ikisi hâlâ firarda bulunuyor.

Zanlılardan biri kefaletle serbest bırakılmış

Indien l Proteste gegen Vergewaltigungen (Reuters/R. De Chowdhuri)

Hindisan'da insanlar tecavüz olaylarını proteste etmek amacıyla mumlar yakıyor

Yetkililer tarafından verilen bilgiye göre, zanlılardan biri geçtiğimiz hafta kefalet karşılığında serbest bırakılmıştı. Siyasetçilerin, zanlının kefaletle serbest bırakılmasını eleştirmesinin ardından polis zanlının neden serbest bırakıldığını araştıracağını duyurdu.

Hindistan'da son yıllarda yaşanan kadın ve çocuklara yönelik tecavüz ve cinsel şiddet ülke çapında tepkiyle karşılanıyor. Geçtiğimiz hafta bir diğer toplu tecavüz olayı Hindistan'ı ayağa kaldırmış, düzenlenen protesto gösterilerine binlerce kişi katılmıştı. Gösterilerde şüphelilerin daha hızlı bir şekilde yakalanması talep edilirken, siyasetçiler de bu konuda cezaların ağırlaştırılmasını istiyor.

''Kast sisteminde marjinal gruplara ait kadınlar toplu tecavüze maruz kalıyor''

Hindistan'da cezaevi sistemleri hakkında araştırmalar yapan Smita Çakraborty ülkedeki sosyal çevrenin, popüler kültürün bir parçası olarak görülen cinsel saldırganlığın cinsel şiddeti daha kabul edilebilir kıldığını belirtiyor.

Özellikle toplumun dışına itilen Dalit kastına ait kadınların toplu tecavüz vakalarına maruz kaldığını belirten Çakraborty bu durumun toplumdaki güç dengelerinin bir sonucu olduğunu da sözlerine ekliyor.

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8 yaşındaki kıza toplu tecavüz

DW,AFP,dpa/NS, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

8 yaşındaki kıza toplu tecavüz  

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