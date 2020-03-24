Hindistan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Küresel koronavirüs salgınına karşı önlemler çerçevesinde sokağa çıkma yasağı getiren ülkelerin sayısı artıyor. Yaklaşık 1 milyar 300 milyon nüfusa sahip Hindistan'da da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Çarşamba günü yürürlüğe girecek yasak 21 gün boyunca geçerli olacak.

Kararı Başbakan Narendra Modi Salı günü televizyonda duyurdu. Vatandaşları pandemiyi evlerinden uzak tutmak için evlerinde kalmaya çağıran Modi, ülkenin eleştirilerin hedefindeki sağlık sistemine destek amaçlı 2 milyar dolar harcayacaklarını duyurdu.

Modi, "Hindistan’ı ve her Hintliyi kurtarmak için, topyekün dışarı çıkma yasağı uygulanacaktır“ dedi. Üç hafta sürecek yasağın ekonomi üzerinde büyük bir olumsuz etki yaratacağının bilincinde olduklarını söyleyen Modi, sözkonusu yasak uygulanmadığı takdirde koşulların ülkenin 21 yıl geri gitmesine neden olabileceğini ifade etti.

Modi’nin duyurusu ülkede paniğe neden oldu. İnsanlar alışveriş yapmak için süpermarketlere akın etti. Bazı bölgelerde polis, marketlerin dışındaki kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

Dünya nüfusunun beşte birini oluşturan Hindistan’da şu ana kadar 469 koronavirüs vakası kayıt altına alınırken, 10 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Fransa'da da sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Başkent Paris'in sokakları boş.

Yasaklar dünya nüfusunun üçte birini etkiliyor

Hindistan’da sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdikten itibaren dünya genelinde söz konusu yasaktan etkilenen insan sayısı yaklaşık 2,6 milyara yükselecek. Birleşmiş Milletler dünya nüfusunun 2020 yılında 7,8 milyara çıkmasını bekliyor. Buna göre, dünya nüfusunun üçte birinin sokağa çıkması yarından itibaren yasak olacak.

Şu ana kadar 42 ülke ve bölge, zorunlu sokağa çıkma yasağı ilan etmiş bulunuyor. Bunlara Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, İspanya, Kolombiya, Nepal, Irak ve ABD'nin Kaliforniya eyaleti de dahil.

Hindistan, Yeni Zelanda ile birlikte listeye eklenen en yeni iki ülke olacak. Perşembe günü de onları Güney Afrika takip edecek.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde sokağa çıkmaya kısıtlamalar getirildi. Münih'te sokak ve meydanlar boş.

İşe gitmek, ihtiyaçları karşılamak serbest

Bu bölgelerin çoğunda insanların işe gitmesine, gıda satın almasına, diğer yaşamsal ihtiyaçlarını gidermesine ve doktora gitmesine izin veriliyor.

Almanya, İran ve Kanada’nın da dahil olduğu en az beş ülke ve bölge ise yurttaşlarına evde kalma ve hareketlerini ve dış dünyayla ilişkilerini sınırlandırma çağrısı yaptı. İhlal durumunda cezai yaptırımlar gündeme geliyor. Bu ülkelerde toplam 226 milyon kişi yaşıyor.

189 milyon kişinin yaşadığı az 15 ülke ve bölge ise, akşamları sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bu ülkeler arasında Suudi Arabistan, Fildişi Sahilleri, Şili, Filipinlerin başkenti Manila ve Sırbistan bulunuyor. Mısır’daki yasak ise Çarşamba günü yürürlüğe giriyor.

Bazı ülkelerse, en büyük kentlerini karantinaya aldı. Giriş ve çıkışın yasaklandığı bu kentler arasında Bulgaristan’ın büyük kentleri, Kazakistan’ın Almaty ve Nur Sultan kentleri ve Azerbaycan’ın başkenti Bakü bulunuyor. Bu bölgelerde 10 milyonu aşkın kişi yaşıyor.

dpa,AFP/BÜ,JD

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