 Hindistan′da sel felaketinin bilançosu artıyor | DÜNYA | DW | 19.08.2018

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DÜNYA

Hindistan'da sel felaketinin bilançosu artıyor

Hindistan'ın Kerala eyaletinde muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde ölü sayısı 350'nin üzerine çıktı, 1 milyona yakın kişi de yardım kamplarına yerleştirildi.

Indien Monsun - Überschwemmungen in Kerala (Imago/Xinhua)

Hindistan'ın Kerala eyaleti, muson yağmurları nedeniyle yüzyılın en yıkıcı sel felaketiyle karşı karşıya. Sel bölgesinde ölü sayısının 350'nin üzerine çıktığı belirtilirken Hint yetkililer, felaket bölgesinde mahsur kalan on binlerce kişiye yardım ulaştırmaya çalışıyor.

Überflutungen in Indien (Reuters//Sivaram V )

Hindistan Tarım Bakanı Sunil Kumar, bölgede 100 binden fazla kişinin mahsur kaldığına işaret ederek selzedelere hava yoluyla içme suyu, gıda ve ilaç ulaştırılmaya çalışıldığını açıkladı.

Hindistan demiryolu yetkililileri de sel bölgesine 1,5 milyon litre su taşıyan iki trenden birinin ulaştığını duyurdu. Selde zarar gören su şebekesinin ise onarıldığı belirtiliyor.

Indien Monsun - Überschwemmungen in Kerala

1 milyon kişi kamplarda

Kerala'da kurulan yardım kamplarına da 800 bin ila 1 milyon kişinin yerleştirildiği belirtildi. Ancak binlerce kişinin daha evlerinin çatısında yardım beklediği ifade ediliyor. Yetkililer öncelikle yaşlıları, hastaları ve çocukları hava yoluyla güvenli bölgelere aktarmaya çalışıyor.

Indien Monsun - Überschwemmungen in Kerala

8 Ağustos'ta başlayan yağmurlar, muson mevsimindeki ortalamanın iki katına çıkınca sel felaketine neden olmuş, bunun sonucunda meydana gelen toprak kaymalarında evler ve köprüler yıkılmıştı. Yetkililer, 10 bin kilometreden fazla yolun zarar gördüğünü belirtiyor. Bölgedeki Kochi Havaalanı'nın kapatıldığı ve 26 Ağustos'a kadar da kapalı kalacağı bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri, Pazartesi günü yağmurların devam edeceği bilgisini verdi. Muson mevsimi Haziran ayından Eylül ayına kadar devam ediyor.

dpa,AP/SSB/HS

© Deutsche Türkçe Türkçe

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