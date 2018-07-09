 Hindistan′da sel felaketinde ölü sayısı artıyor | DÜNYA | DW | 18.08.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Hindistan'da sel felaketinde ölü sayısı artıyor

Hindistan'ın Kerela eyaletinde muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde ölenlerin sayısı 324'e yükseldi.

Indien Monsun - Überschwemmungen in Kerala (Getty Images/AFP)

Hindistan günlerdir muson yağmurlarının yol açtığı sellerle mücadele ediyor. Selden en çok etkilenen eyaletlerden Kerela'da ölenlerin sayısı 324'e yükseldi. Eyalet Başbakanı Pinarali Vijayan twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kerela yüzyılın en kötü sel felaketini yaşıyor. Durum 'ulusal felaket' olarak nitelendirilmeli" dedi.

Sel felaketinden en çok Kerela eyaleti etkilendi.

Sel felaketinden en çok Kerela eyaleti etkilendi.

Seller yüzünden binlerce kişiye yardım ulaştırılamıyor. Yetkililer daha önce yaptıkları açıklamada ölü sayısını 164 olarak açıklamışlardı. Son 36 saatte ise ölü sayısı hızla arttı. Muson yağmurları on gündür etkisini sürdürüyor. Yetkililer yağışların bu hafta sonunda da devam edeceğini belirterek halkı uyardı. 

Hindistan'da turistlerin tatil yapmak için tercih ettiği eyaletlerden biri olan Kerela'nın yanı sıra Karnataka ve Madhya Pradeş eyaletleri de muson yağmurlarından olumsuz etkilendi.

Felaket yüzünden 300 binden fazla insan evlerini terk etti.

Felaket yüzünden 300 binden fazla insan evlerini terk etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi gece geç saatlerde Kerela eyaletini ziyaret etti. Başbakan Modi bugün de bölgeyi havadan ziyaret ederek, sellerin yol açtığı zarar hakkında bilgi alacak.

Kerela eyaletinde 33 milyon insan yaşıyor. Hali hazırda 30 askeri helikopter ile 400 tekne sellerden zarar görenlere yardım ediyor. Yetkililer on binlerce vatandaşın güvenli bölgelere sevk edildiğini söyleyerek, halihazırda 6 bin kişinin ise yardım beklediğini ifade etti. Seller yüzünden  toplam 310 bin kişi evlerini terketmek zorunda kaldı.

 

dpa, AFP / HT, GY

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Japan Überschwemmungen

Japonya’da sel felaketi: En az 100 ölü 09.07.2018

Japonya’nın batısı ile orta kesiminde aşırı yağış ve sel fekaleti sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 100’e yükseldi. Yağışların etkisini azaltmasına rağmen, toprak kaymaları yaşanmasından kaygı duyuluyor.

Unwetter in Japan

Japonya'da aşırı yağış felaket getirdi: 83 ölü 08.07.2018

Japonya'da aşırı yağış ve sel yüzünden ölenlerin sayısı 83'e yükseldi. İki milyondan fazla kişiye tahliye çağrısı yapıldı.

Indien Pakistan Symbolbild Vergewaltigung

Dul maaşı için ölmüş annelerini sakladılar 24.05.2018

Hindistan'da beş erkek ve bir kadın, vefat etmiş annelerinin dul maaşından faydalanmak için kimyasal maddelerle bedeninin çürümesine engel oldu.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Syrien US-Streitkräfte errichten eine neue Basis in Manbidsch (Reuters/R. Said)

ABD Suriye'ye mali desteği kesti

ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'yi istikara kavuşturma projelerine bundan böyle maddi destek sağlanmayacağını açıkladı. Diğer yandan Bakan'ın Suriye özel temsilciliğine eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey atandı. 

FOTO-GALERİ

Grönlandhai Somniosus microcephalus (Imago/Bluegreen Pictures)

Öldürücü lezzetler

Yiyebileceğimiz o kadar yiyecek varken zehirleyici olanları seçmemiz biraz garip bir tercih gibi görünebilir. 