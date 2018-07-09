Hindistan'da sel felaketinde ölü sayısı artıyor

Hindistan günlerdir muson yağmurlarının yol açtığı sellerle mücadele ediyor. Selden en çok etkilenen eyaletlerden Kerela'da ölenlerin sayısı 324'e yükseldi. Eyalet Başbakanı Pinarali Vijayan twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kerela yüzyılın en kötü sel felaketini yaşıyor. Durum 'ulusal felaket' olarak nitelendirilmeli" dedi.

Sel felaketinden en çok Kerela eyaleti etkilendi.

Seller yüzünden binlerce kişiye yardım ulaştırılamıyor. Yetkililer daha önce yaptıkları açıklamada ölü sayısını 164 olarak açıklamışlardı. Son 36 saatte ise ölü sayısı hızla arttı. Muson yağmurları on gündür etkisini sürdürüyor. Yetkililer yağışların bu hafta sonunda da devam edeceğini belirterek halkı uyardı.

Hindistan'da turistlerin tatil yapmak için tercih ettiği eyaletlerden biri olan Kerela'nın yanı sıra Karnataka ve Madhya Pradeş eyaletleri de muson yağmurlarından olumsuz etkilendi.

Felaket yüzünden 300 binden fazla insan evlerini terk etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi gece geç saatlerde Kerela eyaletini ziyaret etti. Başbakan Modi bugün de bölgeyi havadan ziyaret ederek, sellerin yol açtığı zarar hakkında bilgi alacak.

Kerela eyaletinde 33 milyon insan yaşıyor. Hali hazırda 30 askeri helikopter ile 400 tekne sellerden zarar görenlere yardım ediyor. Yetkililer on binlerce vatandaşın güvenli bölgelere sevk edildiğini söyleyerek, halihazırda 6 bin kişinin ise yardım beklediğini ifade etti. Seller yüzünden toplam 310 bin kişi evlerini terketmek zorunda kaldı.

dpa, AFP / HT, GY

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