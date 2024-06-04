Hindistan'da Modi'nin partisi seçimi önde götürüyor

Hindistan'da parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'nın (Halk Meclisi) 543 üyesinin belirlenmesi için yapılan seçimlerde ilk sonuçlar belli olmaya başladı. Buna göre, ülkenin mevcut başbakanı Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP-Hindistan Halk Partisi) liderliğindeki ittifak Lok Sabha'da açık ara çoğunluğu sağladı.

Televizyonlarda yayımlanan ilk sonuçlara göre, BJP öncülüğündeki Ulusal Demokratik İttifakı (NDA) Lok Sabha'da 300 sandalye kazandı. Sadece BJP'nin kazandığı sandalye sayısı ise 255 oldu.

Rahul Gandhi'nin partisi Hindistan Ulusal Kongresi (INC) liderliğinde muhalefet partilerinin oluşturduğu Hindistan Ulusal Kalkınmacı Kapsayıcı İttifakı (INDIA) ise toplam 172 sandalye kazandı.

Hindistan oy sayım işlemleri sürüyor Fotoğraf: Anushree Fadnavis/REUTERS

1 milyara yakın seçmenin bulunduğu Hindistan'da yaklaşık 642 milyon seçmen oy kullandı. Gelen ilk sonuçların mektupla kullanılan oyların sonuçları olduğu belirtiliyor. Mektupla oy kullananlar arasında Hindistan dışında görev yapan kamu görevlileri ile ordu mensuplar bulunuyor. Ülkede bu yıl ilk kez 85 yaş üzerindeki seçmenlere de mektupla oy kullanma hakkı tanındı.

Hindistan'da 19 Nisan'da başlayan oy verme işlemleri 1 Haziran'da son bulmuştu. Oyların sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından gün içinde kesin sonuçların açıklanması bekleniyor.

1 Haziran'da sandıkların kapanmasının ardından televizyonlarda yayımlanan sandık çıkış anketleri Başbakan Modi'nin partisi BJP'nin seçimlerden birinci çıktığını gösteriyordu.

Modi'nin üçüncü dönemi olacak

BJP'nin seçim zaferi kesinleştiği takdirde Modi, üçüncü dönem başbakan olacak.

INC yanlıları televizyonda seçim sonuçlarını izliyor Fotoğraf: Arun Sankar/AFP/Getty Images

Modi, Hindistan nüfusunun yüzde 80'ini oluşturan Hindu çoğunluğa hitap etmesi sayesinde ülkenin en popüler lideri.

Ülkesinde ekonomik büyüme planları başlatan Modi, Hindistan'ın 2029 yılına kadar dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olacağı sözünü veriyor.

Modi'nin lideri olduğu BJP, 2019 seçimlerinde 303 sandalye kazanarak ezici bir zafer elde etmiş ve toplam 353 sandalyeye sahip bir koalisyon kurmuştu.

Ancak ülkede BJP'nin 2019 yılında yeniden seçilmesinden bu yana Hindular ve Müslümanlar arasındaki gerilim tırmandı.

Siyasi gözlemciler, BJP'nin on yıldır iktidarda olması ve beş yıl daha iktidarda kalma ihtimalinin bulunmasını temkinli karşılıyor. Modi hükümetinin Hindistan'ın çok partili demokrasi ve laikliğe olan bağlılığını tersine çevirdiği düşünülüyor.

DW, Reuters/JD, EC

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