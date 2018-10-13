 Hindistan′da kasırga felaketi: 33 ölü | DÜNYA | DW | 18.11.2018

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DÜNYA

Hindistan'da kasırga felaketi: 33 ölü

Hindistan'ı etkisi altına alan Gaja kasırgası sonucu 33 kişi öldü, 180 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kasırga sonucu binlerce ev hasar gördü

Kasırga sonucu binlerce ev hasar gördü

Hindistan'ın doğusunda kasırga ve yoğun yağış nedeniyle en az 33 kişi hayatını kaybetti. Doğal afet nedeniyle 180 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Hızı saatte 120 kilometreyi bulan Gaja kasırgası, Tamil Nadu eyaletinin sahil kesimlerini vurdu. Afet  yönetim ofisinden yapılan açıklamada 11'i kadın ikisi çocuk olmak üzere toplam 33 kişinin kasırga sonucu öldüğü açıklandı. Evlerini terk etmek zorunda kalan 180 bin kişinin ise kurulan 350 kampa yerleştirildiği belirtiliyor.

Eyaletin başbakanı Edappadi Palaniswami kurban yakınlarına 14 bin dolar ödeneceğini söyledi. Palaniswami, ölümlerin çoğunun sel baskını, ev çökmesi ve elektrik akımına kapılma sonucu gerçekleştiğini açıkladı.

Gaja kasırgası Tamil Nadu'da hayatı felç etti

Gaja kasırgası Tamil Nadu'da hayatı felç etti

Afet bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Donanmadan iki gemi ve bir helikopterin operasyona destek verdiği belirtiliyor.

Gaja, Hindistan kıyılarına son dönemde vuran ikinci kasırga oldu. Titli Kasırgası Ekim ayında Odisha eyaletinde iki kişinin ölümüne neden olmuştu.

Nisan ve Aralık ayları arasında Hindistan, düzenli olarak şiddetli fırtınaya teslim oluyor. Geçtiğimiz yıl bölgeyi etkisi altına alan Ockhi kasırgası sonucu 250 kişi hayatını kaybetmişti. 

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Fırtınalar daha sık ve daha şiddetli olacak

AFP/ÖA,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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Fırtınalar daha sık ve daha şiddetli olacak  

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