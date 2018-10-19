Hindistan'da kadınların tapınak ziyareti tansiyonu yükseltti

Hindistan'da iki kadının, üreme çağındaki kadınların girmesine izin verilmeyen bir tapınağa ilk kez adım atması ülkede tansiyonu yükseltti.

Hindistan'ın Kerala eyaletindeki Sabarimala Tapınağı önünde toplanan öfkeli kalabalığı dağıtmak için polis gözyaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Eyaletteki başka kentlerde de muhafazakârHintler gösteriler düzenledi.

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, Eylül ayında aldığı kararla üreme çağındaki genç kız ve kadınların tapınağa girmesine izin vermişti. Ancak tapınak, mahkeme kararına karşı gelerek kadınların girişine engel olmuştu.

Olayın ardından tapınak temizlendi

42 yaşındaki Bindu ve 44 yaşındaki Kanaka Durga'nın tapınağı ziyaret eden Hint kadınlar olduğu belirtildi. Tapınağa yürüyen kadınların, sabah erken saatlerde içeri girdiği aktarıldı. Kadınların ziyareti sonrası tapınağın temizlenmek üzere kapatıldığı duyuruldu. Tapınağın yaklaşık bir saat sonra tekrar ziyarete açıldığı belirtiliyor.

İki kadının tapınağa girmesi, Hindistan'da kadın hakları için mücadele edenleri memnun etti. Feminist yazar Meena Kandasamy, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hint kadınları için ne kadar unutulmaz bir gün – İlk kez iki genç kadın Sabarimala Tapınağı'na giriyor. Onların tapınağa girişini izlemek beni sevinçten göz yaşına boğuyor. Burada yerimizi almamız ve tarihe geçmemiz ne kadar da uzun zaman aldı" yazdı.

Hindistan Başkabanı Modi, Salı günü yaptığı açıklamada, tapınak gerginliğinin cinsiyet eşitliğinden çok dini gelenek tartışmasına dayalı olduğunu belirtmişti. Modi erkeklerin girmesine izin verilmeyen tapınakların da olduğunu hatırlatmıştı. Salı günü Hindistan'da binlerce kadın, cinsiyet eşitliği talebiyle 620 kilometrelik insan zinciri oluşturmuştu.

Tarihi tapınağa 10 ile 50 yaş aralığındaki kız çocuklarının ve kadınların girmesi, 1972'de yasa ile engellenmişti. Hindistan'daki Yüksek Mahkeme, 28 Eylül'de aldığı kararla üreme çağındaki kadınların tapınağa girmesine izin vermişti.

Hindu geleneğinde adet gören kadınların "kirli" olduklarına inanılıyor. Bu nedenle kadınların bazı tapınaklara girmesine izin verilmiyor. İki yıl önce başlatılan eylemler sonucu kadınların, Maharashtra eyaletindeki Shani Shingnapur tapınağına girmesine yönelik yasak kaldırılmıştı.

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AFP,rtr/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe