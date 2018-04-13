Hindistan'da inek kaçakçısı şüphelisine linç

Hindistan'ın kuzeybatısındaki Racastan eyaletinde iki ineği kesmek üzere götürdüğünden şüphelenilen iki Müslüman sayıları beş ile yedi arasında değişen bir kalabalığın saldırısına uğradı. Linç edilen Müslüman erkeklerden biri hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybederken, diğer Müslüman erkek ise kaçmayı başardı.

Olayla ilgili bir açıklama yapan emniyet yetkilisi Anil Kumar Beniwal, 28 yaşındaki kurbanın ciddi bir şekilde dövüldüğünü ve hastaneye götürüldüğü sırada isminin Enver olduğunu söylediğini bildirdi.

Polis ayrıca saldırganlardan dört ya da beş tanesinin kimliklerinin belirlendiğini kaydetti. Yerel basın en az iki kişinin gözaltına alındığını belirtirken, emniyet kaynakları saldırıya uğrayan iki kişinin inek kaçakçılığı yapıp yapmadığını henüz tespit etmediklerini söyledi.

Racastan eyaleti başbakanı ve iktidardaki Hindistan Halk Partisi'nden (BJP) Vasundhara Raje, Twitter üzerinden olayla ilgili bir mesaj yayınlayarak "saldırganlara karşı mümkün olan en sert işlemin yapılacağını" açıkladı.

Son 15 ayda ikinci linç

Nüfusunun çoğunu Hinduların oluşturduğu ve inanç gereği ineklerin kutsal olarak görüldüğü Hindistan'da bu hayvanların kesilmesi aşırıcı Hindu gruplar arasında şiddetle karşılanıyor.

Ülkedeki Müslüman azınlık ineklerin de aralarında olduğu büyükbaş hayvanları et ve sütlerinden yararlanmak üzere kullanırken, aşırılık yanlısı Hindu gruplar et tüketiminden dolayı zaman zaman Müslümanları ve toplumun en alt kastı olarak görülen dalitleri (dokunulmazlar) hedef alıyor.

Hindistan'da inek kesmek birçok eyalette yasak. Yasağın geçerli olduğu Racastan eyaletinde Nisan 2017'de benzer bir olay yaşanmış ve kamyonetinin arkasında iki inek ve iki buzağı taşıyan Pehlu Khan isimli bir Müslüman kalabalık bir grup tarafından linç edilerek öldürülmüştü.

Ülkede bu yıl en az 22 kişinin inek hırsızlığı, et tüketimi ve çocuk kaçırma gibi şüphelerle kalabalık gruplar tarafından linç edildiği tahmin ediliyor.

Ülkede artan linç vakalarını 22 Haziran'da protesto eden göstericiler üzerinde "Hindistan Linçistan olmayacak" yazan dövizler taşımıştı

Modi iktidarında arttı

Hindistan'daki linç vakaları ve inekleri korumak için yargısız infazda bulunan grupların eylemleri 2014 yılında iktidara gelen Başbakan Narendra Modi ve BJP döneminde artış gösterdi.

Hindu milliyetçisi bir parti olarak görülen BJP ve lideri Modi'ye, aşırılık yanlısı Hindu grupların eylemlerini görmezden geldiği suçlaması yöneltilirken ülkede Müslümanlar ve Hindular arasındaki gerginlik son yıllarda daha fazla görünür hale geldi.

Başbakan Modi ise bu tip aşırıcı grupları birçok kez eleştirmiş ve din kisvesi altında suç işlenmesini kınadığını belirterek güvenlik yetkililerine çağrıda bulunmuştu.

Ülke çapında yaşanan ve giderek artış gösteren linç olaylarına karşı Hindistan Yüksek Mahkemesi de geçtiğmiz günlerde hükümetten yeni yasal düzenlemelerle bu tip eylemlere karşı önlem almasını talep etmişti.

Video izle 01:05 Şimdi canlı 01:05 dk Paylaş Hindistan'da inek kaçakçılığı E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/2d2U7 Hindistan'da inek kaçakçılığı

DW,AFP,rtr,dpa,AP/ÇÖ,GY

© Deutsche Welle Türkçe