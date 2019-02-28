 Hindistan′da fabrika yangını: 43 ölü | DÜNYA | DW | 08.12.2019

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DÜNYA

Hindistan'da fabrika yangını: 43 ölü

Başkent Yeni Delhi'de bir fabrikada çıkan yangında ilk belirlemelere göre en az 43 kişi yaşamını yitirdi, 15'ten fazla kişi yaralandı.

Indien Neu Delhi Feuer Großbrand (Reuters/A. Abidi)

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir fabrikada çıkan yangında en az 43 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye görevlileri, kentin en büyük toptan ev eşyası pazarı yakınlarında meydana gelen yangına dar sokaklar ve yolları kapayan elektrik kabloları nedeniyle müdahale etmek zorlandı.

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Güvenlik görevlilerinin aktardığı bilgilere göre hayatını kaybedenlerin çoğu fabrikada çalışan işçiler. Olayın sabah erken saatlerde yaşanması dolayısıyla kurbanlar alevlere uyku sırasında yakalandı. Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılırken, yangından küçük yanıklara ve dumana maruz kalarak kurtulan kişilere ayakta müdahale yapıldı.

Fabrikada çalışan işçilerin aileleri ve yakınlarının, yararlıların tedavi edildiği bir hastaneye akın etmesi nedeniyle  yirmiden fazla polis memuru kapıda güvenlik önlemi almak zorunda kaldı.

"Son derece korkunç"

Yirmi beş itfaiye aracının müdahale ettiği yangın yerel saatle 05:30'da meydana geldi. Yangının nasıl çıktığı henüz tespit edilmezken, itfaiye yetkilileri elektrik tesisatında yaşanan bir kısa devre sonucu felaketin yaşanmış olabileceğine dikkat çekti.

Çoğu Bihar ve Uttar Pradesh eyaletlerinden gelen işçiler alevlerin erittiği yanıcı plastik malzemelerden çıkan dumandan zehirlendiği bildiriliyor. İtfaiyenin verdiği bilgilere göre, alevlerin teslim aldığı binadan 60 kişi kurtarıldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, felaketi "son derece korkunç" sözleriyle değerlendirdi. Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayan Modi, "Düşüncelerim bugün sevdiklerini kaybedenlerle. Yaralıların ise bir an önce iyileşmesini temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

Yetkililer ayrıca fabrikanın yasal statüsünün araştırıldığını belirtilirken, felakette hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve yaralılara tazminat ödeneceğini açıkladı.

Yetersiz önlemler

Hindistan'daki eskimiş elektrik aksamları ve eksik güvenlik önlemleri nedeniyle benzer olaylar sıkça yaşanıyor. Eylül ayında ülkenin batısındaki bir fabrikada yaşanan patlamada en az 13 kişi hayatını kaybetmiş 64 kişi de yaralanmıştı.

Şubat ayında da Yeni Delhi'de bir otelde çıkan yangında en az 17 kişi yaşamını yitirmişti. Yangının otelin en üst katında, yasadışı bir şekilde inşa edilen bir mutfakta başladığı tespit edilmişti.

DW,AP,dpa / ÇÖ,ET

 © Deutsche Welle Türkçe

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