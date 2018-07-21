Hindistan'da dört milyon kişi vatansız kalabilir

Güney Asya ülkesi Hindistan'ın doğusundaki Assam eyaletinde yaşayan vatandaşları belirlemek için yapılan nüfus sayımının taslak sonuçlarına göre dört milyondan fazla kişi bir anda vatansız kalabilir.

Bangladeş sınırındaki eyalette yaşayan 32 milyon kişinin, Hindistan vatandaşlıklarını ispatlamak amacıyla gönderdiği belgelerin ardından vatandaşlık için uygun olan kişilerin açıklandığı listede dört milyondan fazla kişinin isminin olmadığı ortaya çıktı.

Hindistan'da nüfus kayıt ve sayım işlerinden sorumlu Sailesh, taslak listelerin kamuoyu ile paylaşılmasından sonra bir açıklama yaparak "Gerçek Hint vatandaşları endişelenmesin. İsimlerini nihai listelere eklemeleri için geniş olanaklar sağlanacaktır" ifadesini kullandı.

"Müslümanlar hedef alınıyor"

Nihai listelerin Aralık ayında açıklanması beklenirken, hak grupları, nüfusunun üçte birini Müslümanların oluşturduğu Assam eyaletinde yapılan sayımın bu dini azınlığa karşı olduğu eleştirisinde bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli aktivist oluşum Avaaz'ın Direktörü Ricken Patel sayımla ilgili bir yazılı açıklama yaparak Müslümanların hedef alındığını söyledi.

Patel, "Herhangi bir danışmanlık desteği almadan karmaşık ve adaletsiz itiraz süreçlerinden geçecek olanlar yalnızca Müslümanlar olacak. Eğer kaybederlerse de (ülkede) kalma umutları bitecek" şeklinde konuştu.

1971'de savaştan kaçtılar

Assam eyaletinde yaşayanların Hindistan vatandaşı olarak tanınmak için ailelerinin 24 Mart 1971'den önce Hindistan'da yaşadıklarını kanıtlamaları gerekiyor. Hindistan ve Pakistan'ın bölünmesi sonrası Doğu Pakistan ismiyle Pakistan topraklarının bir parçası olan Bangladeş, 1971 yılında Pakistan'a karşı bir bağımsızlık mücadelesi vermiş ve daha sonra egemen bir devlet haline gelmişti.

Bu savaş sırasında yüz binlerce Bangladeşli mülteci ise iki ülke sınırındaki Assam eyaletine sığınmıştı. Burada yaşayan Müslümanlara karşı yasadışı yöntemlerle ülkeye giriş yaptıkları suçlaması yöneltilirken, hak grupları ise ülkenin başka hiçbir yerinde yapılmayan bu nüfus sayımının iktidardaki Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) Hindu milliyetçisi politikalarının bir yansıması olduğunu savunuyor.

Başbakan Narendra Modi'nin partisi BJP 2016 yılındaki Assam eyalet seçimlerini buradaki "yasadışı" göçmenleri sınır dışı edeceği vaadi ile kazanmıştı.

İnsan hakları örgütleri, Assam Müslümanlarının vatandaşlık listelerinden çıkarılmasının tıpkı Myanmar'daki Arakan Müslümanlarının 1982 yılında aynı şekilde haklarını kaybetmelerinden bu yana yaşadıklarıyla benzer sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.

DW,rtr,dpa,AFP/ÇÖ,ÖA

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