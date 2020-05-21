Hindistan’da buzul felaketi

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde eriyen bir buzulun aniden kırılarak Dhauliganga Nehri'ne düşmesiyle nehrin suyunu yükselttiği ve sele neden olduğu açıklandı. Nehir üzerindeki iki barajın da hasar gördüğünü belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Olayda en az 3 kişinin öldüğü, 150 kişinin ise kayıp olduğu bildiriliyor.

Yetkililer, Dhauliganga Nehri üzerindeki Rishiganga ve Dhauliganga Barajlarının sel sularını durduramadığı ve barajlar ile çevredeki evlerin selden zarar gördüğünü belirtti. Buzulun kırılmasıyla çamurlu suların dağdan aşağı indiği belirtiliyor. Yetkililer baraj çevresindeki bir tünelde 16-17 kişinin mahsur kaldığını da açıkladı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Chamoli Bölgesi Eyalet Acil Yardım (SDRF) yetkilileri, olay yerine ulaştıklarını belirtip, nehir çevresinde yaşayan bölge sakinlerinin dikkatli olması yönünde uyardı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Uttarakhand eyaletinde 2013 yılında da sağnak yapışların ardından meydana gelen toprak kayması ve sel felaketinde bin kişi yaşamını yitirmiş, binlerce ev zarar görmüş, otoyollar kullanılmaz hale gelmiş ve iletişim kesintiye uğramıştı.

DHA, AFP, AP / SSB, ETO

© Deutsche Welle Türkçe