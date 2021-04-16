 Hindistan′da bir gün içinde rekor düzeyde korona vakası | DÜNYA | DW | 22.04.2021

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DÜNYA

Hindistan'da bir gün içinde rekor düzeyde korona vakası

Koronavirüs salgının hızla yayıldığı Hindistan'da son 24 saat içinde 314 bin 835 kişide daha enfeksiyon tespit edildi. Hindistan varyantının salgının hızla yayılmasında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Salgının hızla yayıldığı Hindistan'da yakınını kaybeden kadınlar ağlıyor

Hindistan'da salgın hızla yayılıyor

Hindistan'da son 24 saat içinde kaydedilen yeni koronavirüs vakalarının sayısı rekor düzeye ulaştı. Sağlık Bakanlığı'nın Perşembe günü açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 314 bin 835 yeni koronavirüs vakası kaydedildi, 2 bin 100'den fazla kişi de yaşamını yitirdi.

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, salgının başından bu yana hiçbir ülkede bir gün içinde bu kadar yüksek sayıda koronavirüs vakası kayıtlara geçmedi. Üniversite verilerine göre, son olarak 2 Ocak'ta ABD'de bir gün içinde yaklaşık 300 bin vaka kaydedilmişti.

Sağlık hizmetleri kapasitesinin sınırında

Vaka sayısının arttığı Hindistan'da, ülkenin bazı bölgelerinde sağlık hizmetlerinin kapasitesinin sınırlarına ulaştığı belirtiliyor. Ülkenin her yerinde insanların hastanelerde yatak bulmakta zorlandığı, oksijen maskesi ve ilaç sıkıntısı çekildiği ifade ediliyor. Sağlık Bakanı Harş Vardhan Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, merkezi hükümetin Yeni Delhi ve Mumbai'nin aralarında bulunduğu, sıkıntı yaşanan bölgelere oksijen maskesi göndereceğini söyledi.

Bir Covid-19 hastası, hastanede yatak bekliyor

Bir Covid-19 hastası, hastanede yatak bekliyor

Yeni Delhi'deki Yüksek Mahkeme de Çarşamba günü merkezi hükümete çağrıda bulunarak, üretimde oksijen kullanan petrol rafinerileri ve diğer sanayi tesislerinin buna son vererek, kıt olan oksijenin hastanelere nakledilmesini istedi.

Ülkede koronavirüs vakalarının artması nedeniyle hafta başından bu yana Yeni Delhi'nin yanı sıra ülkenin birçok bölgesinde sıkı korona tedbirleri uygulanıyor.

Salgının yayılmasının nedenleri

Ülkede koronavirüsün son haftalarda hızla yayılmasına neden olarak, insanların umursamaz tutumu gösteriliyor. Hindistan'da yapılacak bölgesel seçimler için düzenlenen ve geniş kitlelerin katıldığı mitingler, insanların maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı dini kutlamaların virüsün yayılmasını kolaylaştırdığı değerlendiriliyor.

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Bunun yanı sıra virüsün mutasyona uğramasının da salgının hızla yayılmasında etkili olduğu tahmin ediliyor. Koronavirüs varyantı B.1.617 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından inceleniyor. Almanya'da da tespit edilen bu varyantın daha bulaşıcı olduğu belirtiliyor.

Hindistan dünyada ikinci sırada

Yaklaşık 1 milyar 300 milyon nüfuslu Hindistan'da salgının başından bu yana 16 milyon civarında kişiye virüs bulaştı. Hindistan, ABD'nin ardından dünyada koronavirüs vaka sayısının en yüksek olduğu ikinci ülke konumunda bulunuyor. Resmi verilere göre, 184 bin kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede kayıtlara geçmeyen enfeksiyonların da olabileceği, bu nedenle de vaka sayısının daha yüksek olabileceği tahmin ediliyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD'de bugüne kadar kaydedilen vaka sayısı 31 milyonu aşarken, yaklaşık 570 bin kişi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Brezilya ise 14 milyonu aşan vaka sayısı ile Hindistan'ın ardından üçüncü sırada geliyor. Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre Türkiye, 4 milyon 500 bin vaka ile koronavirüs vakalarının yüksek olduğu ülkeler arasında altıncı sırada bulunuyor. Dünyada ise toplam vaka sayısı 144 milyona yaklaştı.

dpa,epd,DW/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Hindistan'da korona patlaması

Hindistan’da vaka sayılarındaki artışa rağmen ülkenin en büyük dini bayramı yoğun katılımla kutlanıyor. Ülkede hükümetin kitlesel seçim mitinglerine izin verirken bazı bölgelerde kısıtlamalara gitmesi ise eleştiriliyor.  

Hindistan iki koronavirüs aşısına acil onay verdi

Hindistan’da koronavirüse karşı geliştirilen iki aşıya acil onay verildi. Birkaç hafta içinde 1 milyar 300 milyon nüfuslu ülkede geniş kapsamlı aşılamanın başlaması bekleniyor.  

Hindistan: Vaka sayısının en yüksek olduğu ikinci ülke

Hindistan koronavirüs vakalarında Brezilya'yı geride bırakarak, dünyada ABD'den sonra vaka sayısının en yüksek olduğu ikinci ülke oldu. Hindistan'daki vaka sayısı 4 milyon 200 bine ulaştı.  

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