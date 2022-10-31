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Fotoğraf: Sam Panthaky/AFP
PolitikaHindistan

Hindistan'da asma köprü çöktü: 130'dan fazla ölü

1 saat önce

Hindistan'da bir asma köprünün çökmesinin ardından yüzlerce kişi suya düştü. Son aktarılan bilgilere göre, en az 132 kişi hayatını kaybetti, 177 kişi kurtarıldı.

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Hindistan'da Gujarat eyaletine bağlı Morbi kasabasında bulunan 233 metre uzunluğundaki asma köprü çöktü, onlarca insan köprünün altında bulunan nehre düştü. Yetkililer, içinde çocukların da bulunduğu yaklaşık 500 kişinin, dini bir festivali kutladığını ve asma köprünün hava karardıktan kısa bir süre sonra çöktüğünü belirtti. Köprünün 1880 yılında İngilizler tarafından inşa edildiği belirtildi.

Morbi Emniyeti’nden yapılan açıklamaya göre, 132 kişi hayatını kaybetti, 177’den kişiden fazla kişi kurtarıldı ve 15 kişinin hastanede tedavisi sürüyor. Kurtarma operasyonuna Hindistan ordusu ve donanması da katıldı, gece boyu aramalar devam etti.

Köprünün, aylarca süren onarımının ardından, kazadan birkaç gün önce açıldığı belirtildi. Haber kanalı NDTV’nin aktardığı bilgilere göre, yedi ay onarımda kaldıktan sonra Çarşamba günü yeniden açılan köprünün güvenlik sertifikaları bulunmuyordu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, “yaşanan trajedien dolayı çok üzgün olduğunu” söyledi, kazada hayatını kaybedenler ve yaralananlar için tazminat ödeneceğini açıkladı. Pazartesi günü yaptığı konuşmada, “Hayatımda çok az böyle bir acı yaşadım” ifadelerini kullandı.

AFP, AP / AI, BÖ

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