Hindistan'da 14 yıl sonra bir ilk: Tecavüze idam cezası

Hindistan'da mahkeme, sekiz yaşındaki bir kız çocuğuna toplu tecavüzle suçlanan iki kişiyi idama mahkûm etti. Yirmi ve 24 yaşlarındaki sanıklara verilen ceza, Hindistan'da çocuk tecavüzcülerinin idama mahkûm edilmesinin önünü açan ve bu davalarda yargı sürecini hızlandırmayı amaçlayan yeni yasa kapsamında alınan ilk karar olarak kayıtlara geçti.

Hindistan'ın orta kesimlerinde yer alan Medhya Pradesh eyaletinde iki ay önce gerçekleşen tecavüz vakası ülke çapında tepkiye neden olmuştu. Sokağa dökülen Hintler, "Tecavüzcülere ölüm" sloganları atmıştı. Okul çıkışı babasını beklediği sırada kaçırılan sekiz yaşındaki kurbanın hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtiliyor. Tecavüz edildikten sonra boğazı kesilerek ölüme terk edilen küçük kız, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Hindistan'da Nisan ayında çıkarılan yasa, kurbanların sekiz yaş ve altında olduğu tecavüz vakalarında suçlulara idam cezası verilmesini öngörüyor. Hindistan'da tecavüz suçundan son idam 14 yıl önce gerçekleşmişti. 18 yaşında bir kadını tecavüz ettikten sonra öldüren güvenlik görevlisi, asılmıştı.

Daha fazlasını okumak için: Hindistan'da tecavüz öfkesi: Davalar hızlandırılacak

Hindistan cinsel saldırıların yaygın olduğu bir ülke. 2016 yılında yaklaşık 40 bin tecavüz vakası bildirildi. Aktivistler bu sayının sadece buzdağının görünen kısmı olduğunu söylüyor.

Hindistan'da tecavüz vakaları 2012 yılında bir öğrencinin Yeni Delhi'deki bir otobüste toplu tecavüz sonucu ölmesinin ardından uluslararası toplumun gündemine taşınmıştı.

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AFP,ÖA/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe