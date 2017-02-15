Hindistan'da ölü sayısı 200 bini aştı

Hindistan'da yeni koronavirüs vakaları ve hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor. Hindistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede 24 saat içinde 3 bin 293 kişi hayatını kaybetti. Ülkede koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 201 bin 187'ye yükseldi.

Hindistan'da son 24 saat içinde kaydedilen vaka sayısı da 360 bini aşarak ile yeni bir rekora ulaştı. Pandeminin başından beri ülkede Covid-19'a yakalananların toplam sayısı yaklaşık 18 milyon olarak kaydedildi. Kayıtlara geçmeyen vaka sayısının daha yüksek olmasından kaygı duyuluyor.

Yeni Delhi'de hastaneler hasta kabul edemiyor

Ülkede artan koronavirüs vakaları nedeniyle sağlık sistemi çökmenin eşiğine gelirken durumun kötü olduğu başkent Yeni Delhi'de birçok hastanenin yatak, ilaç ve cihazların yetersizliği nedeniyle hasta kabul etmediği belirtiliyor. Özellikle ağır vakalar için gereken oksijen eksikliği çekiliyor.

Kentte yaşamını yitirenlerin cenazelerinin kaldırılması faaliyetleri de sürüyor. Başkent Yeni Delhi'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin cenazelerini taşıyan araçlar, açık hava krematoryumlarına dönüşen parklar ve araç park yerleri önünde kuyruk oluşturdu.

Hindistan'da sadece bu ay içinde koronavirüsün bulaştığı kişi sayısının 6 milyon olduğu belirtiliyor. Hindistan'da vaka sayısının bu kadar hızla artmasının nedenleri arasında yeni virüs varyantı B.1.617 gösteriliyor. Ülkedeki koronavirüs vakalarının yüzde 60'ında bu mutasyonun görüldüğü belirtiliyor.

Hindistan mutasyonu nedir?

Hindistan'daki B.1.717 varyantı, daha önce tespit edilen E484Q ve L452R mutasyonlarının özelliklerini taşıyor. İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantları ile Kaliforniya varyantında tespit edilen mutasyonların Hindistan'da da görülmesi nedeniyle, B.1.717 "çifte mutasyon" olarak adlandırılıyor.

Hindistan varyantında görülen ve daha önce de tespit edilen genetik değişim E484Q'ya benzeyen E484K, virüsün insanların bağışıklık sistemine yakalanmasını zorlaştırdığı için "kaçış mutasyonu" olarak adlandırılıyor. İkinci mutasyon L452R ise virüsün daha hızlı bir şekilde yayılmasını sağlıyor.

Ülkede oksijen eksikliği çekiliyor

"Çifte mutasyon" tehlikeli mi?

Her iki mutasyonun da birlikte ortaya çıkması, varyantın iki kat bulaşıcı veya tehlikeli olduğu anlamına gelmiyor. Bilim insanları, bunun öncelikle araştırılması gerektiğinibelirterek, varyanta ilişkin yeterli verinin henüz bulunmadığına dikkat çekiyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bugüne kadar 17 ülkede tespit edilen Hindistan varyantını "dikkate değer" olarak sınıflandırdı. İngiltere'de ve Brezilya'da görülen mutasyonlar dünyaya yayılmaya başladığında ise DSÖ, bunları "kaygı verici" olarak nitelendirmişti. "Çifte mutasyon" konusunda yeterince veri olmaması nedeniyle DSÖ'nün böyle bir karar aldığı, ileride Hindistan varyantını yeniden değerlendirebileceği belirtiliyor.

Hindistan'da görülen "kaçış mutasyonunun" aşı olan ve Covid-19 geçirenler için bir tehlike olabileceği, bu varyanta karşı korumanın daha düşük olabileceği tahmin ediliyor.

Hindistan'daki vaka sayılarının artmasının nedenleri

Hindistan'da vaka sayısının hızla artarak, sağlık sisteminin çökmenin eşiğine gelmesinin bir nedeninin de ulusal ve yerel düzeyde yetkililerin pandemi ile yeterince mücadele etmemesi olduğu belirtiliyor. Geçen yıl Ekim ve Kasım aylarında vaka sayıları düştüğü zaman hükümetin kısıtlamaları çok erken gevşettiği ve hatta korona kurallarının ihlal edildiği geniş katılımlı etkinlikle göz yumulduğu ifade ediliyor.

DW,AFP/JD,HT

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