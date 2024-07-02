Hindistan'da çıkan izdihamda 100'den fazla kişi öldü

Hindistan'da dini bir tören sırasında yaşanan izdihamda 100'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Paniğe tören sonunda başlayan toz fırtınasının neden olduğu bildiriliyor.

Hindistan'ın Hathras bölgesinde düzenlenen bir Hindu dini töreninin çıkışında yaşanan izdihamda en az 107 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan paniğe, tören sonunda başlayan toz fırtınasının neden olduğu ve çıkan kargaşada insanların birbirini ezdiği bildiriliyor.

Uttar Pradeş eyaletinde meydana gelen olayla ilgili olarak açıklama yapan Chaitra V. isimli yetkili, "Törene katılanlar, buradan ayrılırken yaşanan toz fırtınasından dolayı gözlerini açamaz oldu. Bu bir arbedeye ve ardından trajik olaya yol açtı" dedi. Çıkan panik esnasında ezilenler olduğu, bazı kişilerin de yol kenarındaki su kanalına düştüğü ve altta kalanların ezildiği bildirildi.

Gelen son bilgilere göre en az 107 olan ölü sayısının büyük olasılıkla daha da artacağı belirtiliyor. Uttar Pradeş Baş Sağlık Görevlisi Umesh Kumar Tripathi, yaşamını yitirenlerin çoğunun kadın olduğunu aktardı. Görevli yaralıların da hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Modi'den ölenlerin yakınlarına ödeme

Başbakan Narendra Modi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "trajik olayda" ölenlerin yakınlarına 2 bin 400 dolar, yaralananlara ise 600 dolar tazminat ödeneceğini açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.

Hindistan'da dini festivaller sırasında ve hac dönemlerinde ibadet yerlerinde ölümle sonuçlanan olaylara sıkça rastlanıyor. 2016 yılında Hinduların yeni yıl kutlaması sırasında bir tapınakta yasaklanan havai fişek gösterisinin neden olduğu büyük bir patlamanın ardından en az 112 kişi hayatını kaybetmişti.

2013 yılında ise Madhya Pradeş'teki bir tapınağın yakınlarındaki bir köprüde meydana gelen izdihamda 115 kişi yaşamını yitirmişti. Olaya, 400 bin kişinin toplandığı bölgede, köprünün çökmek üzere olduğuna dair bir söylentinin yayılmasının ardından başlayan izdiham neden olmuştu.

AFP / SSB,ET